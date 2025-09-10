Amici 25, svelata la data della prima registrazione: tutte le novità sulla nuova edizione

Grande attesa per Amici 25: la registrazione che darà il via alla nuova stagione è alle porte. Conferme nel corpo docente e sorprese tra i possibili allievi in arrivo.

L'attesa per Amici 25 sta per terminare e quest'anno il talent show di Maria De Filippi ci sorprenderà con una partenza anticipata. Mediaset ha infatti annunciato che la prima puntata andrà in onda domenica 21 settembre 2025, nel pomeriggio domenicale di Canale 5, con la presentazione ufficiale dei nuovi allievi pronti a conquistare un banco nella scuola più famosa d'Italia.

Le anticipazioni confermano che la prima registrazione è prevista per giovedì 18 settembre. Sarà questa la data che segnerà l'avvio ufficiale della nuova avventura televisiva, con le telecamere pronte a raccontare i primi passi dei ragazzi che riusciranno ad aggiudicarsi la tanto desiderata maglia. Cantanti e ballerini inizieranno così il loro percorso, anche se - come da tradizione - il banco conquistato potrà essere messo in discussione da sfide e prove settimanali.

Il corpo docente: conferme e ritorni

La squadra dei professori è ormai ufficiale e porta con sé un mix di volti storici e graditi ritorni.Per il canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per il ballo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la grande novità, il ritorno di Veronica Peparini, che riprende il suo posto dopo qualche anno di assenza, andando a sostituire Deborah Lettieri.

Alessio Di Ponzio

Voci di ritorni tra gli allievi

Il capitolo casting è ancora aperto, ma le indiscrezioni parlano chiaro: potrebbero rientrare nella scuola due ex allievi della scorsa edizione, Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Entrambi erano stati costretti a fermarsi per infortunio, ricevendo però la promessa di poter riprendere il percorso in questa nuova stagione.

Non sarebbe la prima volta che accade: basti pensare ad Andreas Muller e Mattia Zenzola, rientrati dopo una pausa forzata e arrivati addirittura alla vittoria. Insomma, Amici 25 si prepara a partire con tante novità e con il ritorno di figure molto amate dal pubblico. Non resta che attendere la registrazione del 18 settembre per scoprire ufficialmente chi entrerà a far parte della nuova classe.