Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, sfide ed eliminazioni a sorpresa

Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del precedente appuntamento a lasciare la scuola è stato Alex Calu, ultimo ballerino rimasto in gara della squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Restano ora otto concorrenti a sfidarsi, pronti a contendersi la vittoria finale.

Cosa vedremo stasera

Tra prove, performance e attimi di puro intrattenimento, l'appuntamento di oggi con il talent show si preannuncia ricco di emozioni inedite e sorprendenti svolte, grazie a ospiti speciali ed esibizioni capaci di infiammare il palco del talent show. A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà la giuria composta da quattro personaggi del mondo della musica e dello spettacolo:

Gigi D'Alessio , new entry di questa edizione

, new entry di questa edizione Cristiano Malgioglio , alla sua quarta esperienza

, alla sua quarta esperienza Amadeus , confermato dopo l'esordio ad Amici 24

, confermato dopo l'esordio ad Amici 24 Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Quali sono gli allievi rimasti in gara

All'inizio del serale gli allievi sono stati divisi, come da qualche anno a questa parte, in tre squadre. Ecco come sono composti i team capitanati dai professori della scuola.

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

: Elena e Riccardo. : Emiliano e Nicola Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo.

: Angie e Lorenzo. Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Alessio

Ospiti di questa sera e chi partecipa al format Password

Nella serata di stasera si esibiranno due ex concorrenti di Amici: Gaia vincitrice della 19° edizione e Sarah Toscano vincitrice della 23° edizione. La prima ci farà ascoltare il nuovo singolo Bossa Nostra. Sarah invece si esibisce con Atlantide, colonna sonora del film Non abbiam bisogno di parole di cui è anche protagonista. La pellicola è disponibile su Netflix. Per lo spazio dedicato alla comicità tornerà Carlo Amleto.

Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno l'attore Marco Bocci che giocherà con Amadeus e l'attrice Giulia Michelini, che farà squadra con Maria De Filippi.