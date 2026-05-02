Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, sfide ed eliminazioni a sorpresa

Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del precedente appuntamento a lasciare la scuola è stato Alex Calu, ultimo ballerino rimasto in gara della squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Restano ora otto concorrenti a sfidarsi, pronti a contendersi la vittoria finale.
Cosa vedremo stasera
Tra prove, performance e attimi di puro intrattenimento, l'appuntamento di oggi con il talent show si preannuncia ricco di emozioni inedite e sorprendenti svolte, grazie a ospiti speciali ed esibizioni capaci di infiammare il palco del talent show. A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà la giuria composta da quattro personaggi del mondo della musica e dello spettacolo:
- Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione
- Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza
- Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24
- Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice
Quali sono gli allievi rimasti in gara
All'inizio del serale gli allievi sono stati divisi, come da qualche anno a questa parte, in tre squadre. Ecco come sono composti i team capitanati dai professori della scuola.
- Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti: Elena e Riccardo. Ballerini: Emiliano e Nicola
- Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti: Angie e Lorenzo.
- Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Alessio
Ospiti di questa sera e chi partecipa al format Password
Nella serata di stasera si esibiranno due ex concorrenti di Amici: Gaia vincitrice della 19° edizione e Sarah Toscano vincitrice della 23° edizione. La prima ci farà ascoltare il nuovo singolo Bossa Nostra. Sarah invece si esibisce con Atlantide, colonna sonora del film Non abbiam bisogno di parole di cui è anche protagonista. La pellicola è disponibile su Netflix. Per lo spazio dedicato alla comicità tornerà Carlo Amleto.
Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno l'attore Marco Bocci che giocherà con Amadeus e l'attrice Giulia Michelini, che farà squadra con Maria De Filippi.