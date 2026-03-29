Amici 25, Simone Galante eliminato: le prime parole dopo il Serale

Nella puntata del 28 marzo di Amici di Maria De Filippi, il primo allievo a lasciare il Serale è stato Simone Galante. Il ballerino, allievo di Veronica Peparini - che in questa stagione è in team con Lorella Cuccarini - ha perso il ballottaggio finale contro Alex e Lorenzo. Come da tradizione, dopo l'eliminazione Simone ha raccontato la sua esperienza davanti alle telecamere di Witty TV, condividendo emozioni e riflessioni sul percorso vissuto nella scuola.

Le prime parole dopo l'uscita da Amici

Subito dopo l'eliminazione, Simone ha raccontato la sua esperienza davanti alle telecamere di Witty TV, condividendo il bilancio del suo percorso: "Se dovessi descrivere questo percorso, direi che è stato un percorso di crescita. Mi ha aiutato ad accettare i momenti negativi per poi esplodere su quelli positivi." Parole che raccontano un viaggio non solo artistico, ma soprattutto personale.

Un percorso di crescita personale

Nel suo racconto, Simone ha sottolineato quanto questa esperienza lo abbia cambiato: "Ti trovi faccia a faccia con parti di te che non sapevi ci fossero. Mi sono sorpreso di me stesso." E ancora, parlando della lontananza dagli affetti: "Stare lontano dalle persone a cui vuoi bene ti fa capire quanto siano importanti. Qui devi avere fiducia e fare affidamento su te stesso."

Simone Galante dopo l'eliminazione

Le parole di Maria De Filippi

Prima di lasciare definitivamente lo studio, Simone ha ricevuto anche parole di stima da Maria De Filippi, che ha voluto sottolineare le sue qualità umane: "Non perdi mai il sorriso. Sei una persona molto buona, sempre positivo con tutti." Un saluto che ha reso ancora più emozionante il momento dell'uscita.

Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Amadeus

Il rapporto con i compagni nella scuola

Simone Galante è entrato ufficialmente nella scuola di Amici 25 durante la puntata andata in onda il 22 gennaio 2026 su proposta di Veronica Peparini che già lo conosceva e apprezzava, in questi mesi ha instaurato un buon rapporto con i suoi compagni d'avventura e uno degli aspetti più importanti del percorso del ballerino è stato proprio il legame con gli altri allievi. Durante la permanenza nella scuola, infatti, ha costruito rapporti profondi: "Mettersi a nudo davanti a persone che all'inizio non conosci davvero e scoprire che hanno i tuoi stessi problemi ti aiuta tanto."

Il messaggio scritto prima del Serale

Prima dell'inizio del Serale, ogni concorrente aveva scritto un biglietto da leggere una volta eliminato. Simone, nel suo, aveva lasciato un pensiero significativo: "Guarda indietro al primo giorno in cui sei entrato e quanta strada hai fatto." Un invito a riconoscere il proprio percorso, che si lega perfettamente alle sue parole finali: "Sono contento perché questo percorso mi ha confermato alcune cose che già sapevo su di me."