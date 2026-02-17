Amici 25, Riccardo sparisce dal daytime: espulsione già decisa?

Non si placano le polemiche su Amici 25 e sul cantante Riccardo Stimolo, allievo di Rudy Zerbi nella scuola di Maria De Filippi. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando durante il daytime è stato trasmesso un video che, secondo molti, potrebbe essere sfuggito al controllo di chi ha montato le clip. Nelle ultime ore si è ventilata l'ipotesi che Riccardo possa essere stato allontanato dalla scuola.

Il video nel daytime e il gesto incriminato

Nel corso della puntata incriminata si è vista una discussione tra Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio su quale ballerino mandare al serale. Durante il confronto, l'allievo di Zerbi ha mimato con la bocca e con la mano un gesto che è sembrato alludere a un rapporto orale, facendo riferimento all'orientamento sessuale del ballerino. Un episodio che ha immediatamente scatenato critiche.

Le polemiche del passato tornano a galla

Non è la prima volta che il cantante finisce al centro delle polemiche. Prima di entrare nella scuola di Amici, Riccardo aveva pubblicato online alcuni commenti offensivi nei confronti di un influencer gay. Una volta entrato nel programma, si era scusato pubblicamente, ma quanto accaduto nel daytime ha riacceso le accuse nei suoi confronti.

Alessio Di Ponzio

Social in rivolta: in molti chiedono l'espulsione

Subito dopo la messa in onda, sui social in molti hanno chiesto l'espulsione del giovane cantante. Tuttavia, nella puntata domenicale non è stato preso alcun provvedimento ufficiale né il gesto è stato affrontato in studio, e l'allievo non ha ricevuto richiami pubblici.

Riccardo sparito dal daytime: espulsione silenziosa?

Ora i fan del programma si domandano se il provvedimento tanto atteso sia arrivato lontano dalle telecamere. Nel daytime più recente, infatti, Riccardo non è stato mostrato, e il cantante ha utilizzato i social in orari diversi da quelli solitamente concessi agli allievi della scuola. La produzione potrebbe quindi aver deciso di allontanarlo senza comunicati ufficiali, magari annunciando la decisione nella registrazione della puntata del 22 febbraio.

Al momento, però, si tratta solo di ipotesi. In questo periodo, infatti, gli allievi potrebbero avere maggiore libertà nell'uso dello smartphone e l'assenza di Riccardo dal daytime potrebbe essere semplicemente una coincidenza. Per ora non è arrivata alcuna conferma ufficiale.