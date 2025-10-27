Amici 25, la reazione di Tommaso dopo l’eliminazione di Alessandra Celentano emoziona tutti

Domenica 26 ottobre, durante la puntata di Amici su Canale 5, è andato in onda un momento che ha lasciato tutti senza parole: Alessandra Celentano ha deciso di eliminare il suo allievo Tommaso, ponendo fine al suo percorso nella scuola. Una decisione che ha lasciato di stucco il diretto interessato ma anche Maria De Filippo, il pubblico da casa e gli allievi della scuola

Le ragioni dell'eliminazione di Tommaso secondo Alessandra Celentano

La maestra ha poi spiegato i motivi della sua decisione, precisando che si è trattato di una scelta professionale non personale: "In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune. Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro. Umanamente mi dispiace, ma professionalmente devo farlo per la stima che ho per te."

Il retroscena svelato da Maria De Filippi

A sorpresa, subito dopo la decisione di Alessandra Celentano, dalla conduttrice ha voluto aggiungere un dettaglio che la stessa Celentano ha ammesso di non conoscere: "Quello che mi dispiace è che lui lavorava. Fuori, ha rinunciato a un contratto che aveva per provare i casting," ha detto Maria De Filippi. Una rivelazione che ha reso il momento ancora più toccante, sottolineando il sacrificio fatto dal giovane ballerino pur di inseguire il sogno di entrare nella scuola.

Tommaso durante un pomeridiano di Amici

Le parole di Tommaso dopo l'eliminazione

Dopo la puntata, il ballerino ha condiviso un messaggio su Instagram, accompagnato da alcune foto scattate durante la sua esperienza ad Amici: "Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo." Tommaso ha ringraziato Maria De Filippi per avergli dato "una bellissima opportunità" e quelli che lo hanno sostenuto in questo mese.

La reazione del pubblico: rivolta sui social

L'eliminazione di Tommaso ha acceso il web, dove moltissimi utenti hanno espresso la loro delusione e rabbia per la decisione della Celentano. Tra i commenti più accesi su X: "Non vedo il senso di questa eliminazione diretta per Tommaso. Che significa che non c'è tempo per colmare le lacune? Questo programma dura 8/9 mesi, quindi come fa a non avere tempo?" E poi: "Tommaso era uno dei più decenti quest'anno tra i ballerini, non meritava di uscire così." "Tommaso è uscito perché parla troppo e non va bene per le dinamiche televisive. Loro non sopportano chi ha il coraggio di dire cose scomode per il programma."

C'è anche chi ha criticato l'aspetto umano della scelta: "Tommaso ci insegna una lezione: se fate i ballerini in accademia, non rinunciate mai ai contratti per questo circo." Un'uscita che, al di là delle polemiche, ha lasciato un segno nel pubblico e nei compagni di scuola, confermando quanto Tommaso fosse riuscito a farsi voler bene in poco tempo.