Amici 25, Alessandra Celentano spiazza tutti: elimina Tommaso dopo averlo sempre elogiato

Clamoroso colpo di scena nella puntata del 26 ottobre di Amici 25, andata in onda su Canale 5. Durante il pomeridiano del talent, la maestra Alessandra Celentano ha preso una decisione inaspettata: ha eliminato Tommaso, uno dei suoi ballerini più promettenti.

Una scelta che ha lasciato tutti senza parole - pubblico, colleghi e persino Maria De Filippi - poiché nelle settimane precedenti la Celentano aveva più volte elogiato Tommaso, difendendolo dalle critiche di Emanuel Lo e riconoscendogli talento, disciplina e un percorso formativo importante, maturato sia in Italia che all'estero.

Il momento dell'eliminazione da Amici 25

Il momento decisivo è arrivato quando la maestra Celentano ha chiamato Tommaso al centro dello studio per comunicargli la sua decisione: "Ho deciso che il tuo percorso ad Amici finisce qui." Una frase che ha gelato l'atmosfera in studio. Anche Maria De Filippi è intervenuta, manifestando la sua sorpresa: "Quando me lo ha spiegato, sono rimasta stupita anche io. Mi ha detto però che ne avevate già parlato."

La Celentano, con tono fermo, ha motivato la sua scelta: "In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune. Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro. Umanamente mi dispiace, ma professionalmente devo farlo per la stima che ho per te."

Tommaso, emozionato e incredulo, ha replicato: "Abbiamo lavorato tanto nelle prime settimane, ero arrivato primo e poi mi sono anche fermato. Mi sta venendo un colpo, mi ha sempre detto tante cose belle." La maestra ha ribadito: "Non rinnego nulla di ciò che ti ho detto. È solo una questione di tempo: non mi basta per colmare le tue lacune."

Il sacrificio di Tommaso

A rendere il momento ancora più toccante è stata la rivelazione di Maria De Filippi, che ha raccontato come Tommaso avesse rinunciato a un contratto di lavoro per tentare nuovamente i casting del talent: "Quello che mi dispiace è che lui lavorava. Fuori, ha rinunciato ad un contratto che aveva per provare i casting."

Un dettaglio che ha reso l'eliminazione ancora più dolorosa. La Celentano, colpita dalle parole di Maria, ha concluso: "Io questo non lo sapevo." Nonostante la tristezza del momento, la maestra ha voluto sottolineare che la sua decisione nasce da un atto di stima e onestà nei confronti dell'allievo, per evitare di illuderlo su un percorso che, a suo dire, non avrebbe potuto proseguire nel modo giusto. Come scritto nelle anticipazioni di Amici 25, nel corso della puntata soni stati eliminati anche Frasa dopo aver perso la sfida contro Angie e Matilde che ha perso la sfida contro Paola.