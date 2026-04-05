Amici 25, shock al Serale: Plasma eliminato e la rivelazione che nessuno sapeva

Ieri sera, 4 aprile, su Amici di Maria De Filippi è andata in onda la terza puntata del Serale. Al termine della serata, due allievi hanno dovuto dire addio al programma: Valentina, eliminata dopo la prima manche, e Plasma, che ha perso il ballottaggio finale contro Angie e Caterina. Prima di lasciare il programma, il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha fatto alcune rivelazioni sul suo stato di salute che hanno lasciato senza parole sia i compagni di avventura sia il pubblico da casa.

Il verdetto comunicato da Maria De Filippi in casetta

Una volta rientrati in casetta, come da tradizione è stata Maria De Filippi a comunicare il verdetto ai ragazzi. Plasma, dopo aver appreso della sua eliminazione, ha dichiarato: "In questi mesi incredibili ho difeso il mio genere, è la mia ragione di vita, forse anche letteralmente". Il cantante ha poi spiegato che all'interno della scuola vengono effettuati controlli costanti, lasciando intuire alcune difficoltà personali.

Le rivelazioni sullo stato di salute di Plasma: polipo alle corde vocali

A chiarire la situazione è intervenuta Maria De Filippi, che ha spiegato: "Lui va a fare la visita dal foniatra e gli viene trovato un polipo. Deve fare un intervento, non è grave, altrimenti avrebbe dovuto lasciare subito il programma, ma questa condizione non gli consente di sforzare le corde vocalii".

La conduttrice ha aggiunto che la produzione gli aveva consigliato di lasciare il programma e che avrebbe potuto tornare nella prossima edizione. Tuttavia, Plasma ha scelto di restare in gara e ha chiesto di non rendere pubblica la situazione. "Ho voluto giocarmela con la mia faccia e con le mie scelte, come tutti quanti", ha dichiarato.

Plasma durante il serale

Le parole di Plasma dopo l'eliminazione

Poco dopo, il cantante di Perdere te ha parlato ai microfoni di Witty TV, raccontando le sue emozioni dopo l'esperienza nel talent: "Sono molto felice, nonostante i miei momenti di down e di difficoltà. Rifarei questo percorso uguale, dall'inizio alla fine".

Il rammarico per l'uscita dal Serale e il legame con i compagni

Plasma ha poi espresso il dispiacere per aver lasciato il programma proprio durante il Serale: "Avrei voluto partecipare a più puntate, perché calcare quel palco era qualcosa di unico. Cantare davanti a quel pubblico è fantastico". Infine, ha parlato del rapporto con gli altri allievi: "Nonostante qualche screzio, sono persone con cui ho condiviso tanto. Vivere insieme ti porta ad andare oltre e ad accettarti. Questo è solo un capitolo: è stato pazzesco, ma sono sicuro che anche il prossimo sarà wow".