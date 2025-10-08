Amici 25, Matilde rischia il posto nella sfida: Marcello Sacchetta chiede due extra time e poi sceglie

Con il nuovo regolamento di Amici 25, che permette di mandare in sfida anche i penultimi e i terzultimi classificati, la tensione tra gli allievi è alle stelle. Nella seconda puntata del talent, ben cinque ragazzi sono finiti a rischio: Frasa e Matilde, ultimi nelle rispettive categorie, insieme alla ballerina Anna e ai cantanti Flavia e Michele.

Matilde e Ianira, la sfida del daytime dell'8 ottobre

Per gestire tutte le prove, alcune sfide vengono trasmesse nel daytime e non durante la puntata pomeridiana della domenica. Questa volta è toccato a Matilde, che ha scoperto della sua sfida durante il daytime di ieri, quando lei, Frasa e Flavia sono stati convocati nella Relax Room. Sul televisore è apparso un messaggio che annunciava l'imminente sfida per loro.

Oggi è andata in onda proprio la sfida di Matilde, e l'atmosfera si è fatta subito carica di emozione. A giudicare la prova è stato Marcello Sacchetta, coreografo ed ex professionista del programma, che ha mostrato più di una difficoltà nel prendere la decisione definitiva.

Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta prende tempo e chiede un'ora di riflessione

Matilde si è esibita in un assolo sulle note di Il bene nel male di Madame, mentre la sua sfidante Ianira ha proposto una performance completamente diversa per stile e intenzione. Dopo le due esibizioni, Sacchetta ha chiesto più tempo per decidere:

"Siete due ballerine completamente diverse, è difficile. Sono io ora ad avere bisogno di tempo", ha spiegato. Matilde è stata mandata nella Relax Room, dove ha ricevuto un nuovo messaggio dal coreografo: Marcello chiedeva un'ora di tempo per poter prendere una decisione definitiva.

Il verdetto finale: Matilde resta nella scuola

Passato il tempo, le due ballerine sono tornate in studio per una nuova esibizione, completamente diversa dalla prima. Alla fine, dopo un confronto serrato, è arrivato il verdetto: "Ianira, hai un'ottima energia e una buona preparazione, mi sei piaciuta per la convinzione. Anche tu, Matilde, ce l'hai messa tutta. Ho apprezzato la tua trasparenza, la passione e il lavoro fatto, anche a livello tecnico. Questa sfida, per me, la vince Matilde", ha sentenziato Marcello Sacchetta.