Amici 25, Matilde e Frasa: le prime parole dopo l'eliminazione dal talent show

La puntata del 26 ottobre ha visto tre allievi uscire dalla scuola: tra lacrime e ringraziamenti, Matilde e Frasa raccontano la loro esperienza sui social.

Nella puntata di Amici 25 andata in onda il 26 ottobre, tre allievi hanno dovuto dire addio alla scuola: Tommaso Troso, Frasa e Matilde Fazio. Tommaso è stato eliminato dalla maestra Alessandra Celentano, mentre Frasa e Matilde hanno perso le rispettive sfide contro Angie e Paola. Tutti e tre hanno poi condiviso le proprie emozioni sui social, raccontando la loro esperienza e i sentimenti provati.

La sfida tra Matilde Fazio e Paola è stata decisa da Francesca Bernabini. Prima di lasciare il programma, tra le lacrime, Matilde ha voluto ringraziare Maria De Filippi: "Sono contenta di aver avuto la possibilità di stare qua".

Le prime parole di Matilde dopo l'addio ad Amici

La ballerina ha condiviso un messaggio toccante sui social: "È stato breve ma intenso il mio percorso ad Amici. In questo mese ho ricevuto tanti insegnamenti e incontrato innumerevoli animi gentili, dediti e professionali che porterò per sempre nel cuore. Grazie a tutto lo staff - redazione, autori, produzione, costumiste, fisioterapista, addetti alla spesa, vestiti Freddy e tutti gli Oreo che addolcivano i momenti di stanchezza".

Frasa

"Un grazie speciale a tutti i professionisti che ci assistevano ogni giorno, e alla mia professoressa Veronica Peparini che ha creduto in me dal primo giorno. Mi dispiace non aver avuto il tempo di farle vincere la sua 'scommessa' su di me, mi impegnerò per dimostrarlo fuori. Farò tesoro delle critiche ricevute e non dimenticherò le belle parole sul mio lavoro. Ai miei compagni auguro di continuare il loro percorso godendosi ogni istante fino a realizzare i loro sogni. Continuerò a sostenerli da casa, felice di non dover mandare in sfida nessuno di loro... non dimenticatevi di Matilde, ci vediamo fuori, spero il più tardi possibile".

Le parole di Frasa su Instagram

L'ex allievo di Anna Pettinelli ha affrontato la sfida contro Angie, scelta da Rudy Zerbi. Entrambi hanno presentato i propri inediti, poi Frasa ha cantato True Colors, mentre Angie si è esibita in Can't Help Falling in Love, accompagnandosi al pianoforte. La giudice Federica Camba ha preferito la sfidante.

Frasa, nome d'arte di Francesco Saias, ha voluto condividere i suoi pensieri nelle storie di Instagram: "Ringrazio Amici per la possibilità che mi ha dato. Per me questa non è una sconfitta, ma un modo per avvicinarvi un po' a me. Mi dispiace di non aver avuto abbastanza tempo per dimostrare. Sono estremamente grato a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, compresi i miei compagni di viaggio".

"Ringrazio Plasma e tutti gli Zucconi, perché sono state le persone che più mi sono state vicine in questa piccola avventura e le persone che mi hanno supportato anche con un semplice messaggio". In mattinata era stato Tommaso a ringraziare Maria De Filippi per il breve percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.