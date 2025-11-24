Amici 25 celebra Ornella Vanoni: il commovente tributo degli allievi della scuola

Oggi, 24 novembre, i riflettori dei media sono tornati a illuminare la figura di Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. Nella chiesa di San Marco, a Milano, si sono svolti i funerali della cantante, come aveva stabilito l'artista dopo l'omelia, il jazzista Paolo Fresu ha suonato L'appuntamento con la sua tromba. Ornella era amatissima anche dai giovani e gli allievi di Amici 25 le hanno tributato un sentito omaggio.

Tributo a Ornella Vanoni degli allievi di canto e ballo

Ieri, Fabio Fazio ha dedicato l'intera puntata di Che Tempo Che Fa alla cantante, celebrandone la carriera e il lascito artistico. Oggi, invece, a rendere omaggio a Vanoni sono stati gli allievi di canto e ballo del talent show condotto da Maria De Filippi. In studio, i giovani protagonisti hanno intonato una delle sue canzoni più celebri, offrendo un momento di grande emozione.

Ornella Vanoni ospite di Amici nella puntata del 9 novembre

Il ricordo della Vanoni è stato ancora più toccante perché, solo poche settimane fa, l'artista era stata ospite proprio nello studio di Amici come giudice delle esibizioni dei cantanti. Il daytime si è aperto con immagini di quell'incontro, durante il quale Vanoni aveva interagito con i ragazzi con la sua consueta ironia e leggerezza. Alla domanda di Maria De Filippi se volesse tornare in una prossima puntata, l'artista aveva risposto: "Mi piace stare in mezzo ai ragazzi, mi svecchiano molto. Voglio tornare perché mi sono divertita", aggiungendo, con il suo tipico spirito: "Tu Maria stai sempre qui? A casa ti annoi?"

La canzone scelta dagli allievi: Domani è un altro giorno

Il tributo degli allievi si è concretizzato in una performance emozionante di Domani è un altro giorno, brano del 1971, cover di The Wonders You Perform di Tammy Wynette. Cantanti e ballerini hanno reso omaggio alla voce e alla presenza scenica di Vanoni, concludendo il momento con applausi e tanta commozione in studio.

Nei giorni successivo alla sua morte, molti vip avevano ricordato Ornella Vanoni sui social network. Tra loro, Maria De Filippi ha condiviso un messaggio toccante: "Erano dieci giorni fa, guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi. Quando il pubblico ti ha visto, si è alzato in piedi e ha applaudito. Ancora applaudono, ancora applaudiamo." Il ricordo di Ornella Vanoni resta vivo, tra musica, emozioni e l'affetto di chi l'ha conosciuta e amata.