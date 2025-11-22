Addio a Ornella Vanoni: da Fabio Fazio a Vasco Rossi, l’abbraccio del mondo dello spettacolo

La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, e non solo. Colleghi, cantanti, conduttori e amici ricordano Ornella con frasi e ricordi personali che raccontano tutta la grandezza della sua carriera e della sua umanità.

Con profondo dolore, il mondo della musica e dello spettacolo si sveglia in lutto. Si è spenta nella sua casa di Milano, nella tarda serata di ieri, venerdì 21 novembre 2025, all'età di 91 anni, l'immensa Ornella Vanoni. L'artista, voce iconica e spirito libero della canzone italiana, è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio improvviso nella sua abitazione meneghina. Lascia un'eredità artistica e umana immensa, fatta di canzoni indimenticabili, intelligenza feroce e irresistibile autoironia.

L'Addio Commosso degli Amici e dei Colleghi

La notizia ha innescato una valanga di messaggi di addio da parte di artisti e personaggi televisivi, a testimonianza del suo ruolo unico nel panorama culturale italiano. L'elenco è infinito, dai cantanti della nuova generazione con cui la cantante ha collaborato ai principali presentatori del mondo della televisione.

Fabio Fazio , che l'ha accolta come ospite fissa per anni a Che tempo che fa, ha espresso tutto il suo smarrimento: "Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile, non riesco a dire proprio niente". Anche il profilo ufficiale della trasmissione ha salutato l'artista: "Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore".

Luciana Littizzetto la ricorda con affetto: "Tesora mia adorata" .

Francesca Fagnani , che l'ha ospitata a Belve, le dedica un post sentito: "Che dolore cara Ornella, grazie per essere stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile".

Mara Venier si unisce al cordoglio: "Addio adorata Ornella, ci mancherai tanto". "La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre", dice Simona Ventura

Amadeus : "Artista straordinaria e donna speciale. Mancherai tanto a tutti. Ti voglio bene Ornella".

Carlo Conti: "Ciao Ornella, unica in tutto".

L'Omaggio delle Voci della Musica Italiana

Laura Pausini : "Ognuno ha i suoi cantanti preferiti... la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica".

Loredana Bertè: "Ornella non può averci lasciato: lei voleva vivere. Una donna affascinante intelligente, colta autoironica. Un'artista, 'senza fine'. Quanto ci mancherai, amica mia".

Vasco Rossi: "Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione, per la voce, per l'ironia costante".

Patty Pravo ricorda l'amica e collega chiamandola affettuosamente con il nomignolo: "Ornellik. Grande artista, grande amicaTi vorrò per sempre bene... mi mancherai. La tua Nicopat".

Fiorella Mannoia: "Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali. E lei ha sempre odiato la banalità. Ora sento solo un grande, profondo dispiacere. Ci mancherai".

L'Affetto della Nuova Generazione:

Emma Marrone ha condiviso un ricordo intimo e toccante: "Ciao Ornella.. Non trovo le parole per descrivere tutto ciò che sei stata per me ..so solo che mi mancherai infinitamente. Mi mancheranno le nostre telefonate. I nostri discorsi sui "maschi". Mi mancherà il tuo risotto ..Il modo dolce con cui mi davi i bacini sulle guance..Ma quelle come te non vanno via per sempre ..Non andranno mai via".

Mahmood , con cui aveva recentemente collaborato, la ricorda con dolcezza: "Ma io e te dove ci siamo conosciuti ?" È sempre stata l'unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l'affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi"..

Anche Elodie, Gaia, Giorgia, Elisa e Simona Ventura hanno espresso il loro dolore, chi con un semplice "Ciao Ornella", chi condividendo la sua foto sui proofili social.

Un addio doloroso, ma che celebra la vita eccezionale di un'artista che ha saputo amare il pubblico, la musica e la vita in ogni sua sfumatura. La sua "Voce senza fine" continuerà a risuonare, lasciandoci il ricordo di una donna inimitabile.