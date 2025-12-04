Amici 25, anticipazioni puntata del 7 dicembre: uno sfidante entra nella scuola, maglia sospesa ad un allievo

Tutti i dettagli della puntata registrata oggi: sfide di canto e ballo, esibizioni degli ospiti, le classifiche aggiornate degli allievi della scuola e tutto quello che vedremo domenica 7 dicembre.

La nuova puntata di Amici 25, registrata oggi, giovedì 4 dicembre 2025, andrà in onda domenica 7 dicembre 2025 su Canale 5, e promette sfide, emozioni e colpi di scena. Un nuovo alunno è entrato nella scuola di Maria De Filippi dopo la sfida di canto. Durante la trasmissione Alessandra Celentano e la sua ex allieva Anbeta hanno avuto un duro confronto, il motivo? Il giudizio discordante su Pierpaolo. Le anticipazioni, che contengono spoiler, arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews.

Giudici ed ospiti musicali del 7 dicembre

Giudici della puntata saranno Cristiano Malgioglio per il canto, mentre per il ballo troveremo Anbeta e Francesca Tocca. Ospite musicale sarà proprio Cristiano Malgioglio, che si esibirà con il suo ultimo brano. La puntata si apre con una sfida molto attesa: Alessio contro il ballerino ospite. Dopo una sfida avvincente, l'allievo di Emanuel Lo trionfa, ma Maria De Filippi non rinuncia a un momento speciale di hip hop, con entrambi che si esibiscono insieme sullo stesso pezzo.

Seconda Sfida: Michele si mette alla prova contro una nuova sfidante, che entra nella scuola dopo aver cantato la cover Lucciole, ottenendo il sì unanime dei professori. La sfida, però, non porta all'eliminazione di Michele: Rudy Zerbi, colpito dalla crescita dell'allievo durante le esibizioni, decide di annullarla. Michele avrà così un'altra occasione per mettersi alla prova. Le prossime sfide riguarderanno Flavia e Plasma per il canto.

Gara canto

Primo posto: Lorenzo canta La moglie del mio amico.

Secondo posto: a pari-merito ci sono Riccardo e Valentina che canta Miss you.

Terzo posto: Angie canta Love on the brain.

Quarto posto: Opi

Quinto posto: Gard canta I migliori anni.

Terzultimo e penultimo posto: Flavia ed Elena . Flavia canta Concedimi. Elena canta What about us accompagnandosi al pianoforte. Le due finiscono al ballottaggio per la sfida e Flavia si offre volontaria per affrontarla.

Ultimo posto: Plasma canta Affogare. Malgioglio gli dice che ha preferito la sua voce rispetto all'interpretazione.

Gara ballo:

Primo posto: Alessio si esibisce con Giulia Stabile.

si esibisce con Giulia Stabile. Secondo posto: Emiliano che balla con Chiara Bacci.

che balla con Chiara Bacci. Terzo posto: Maria Rosaria esegue una coreografia con Alessia.

esegue una coreografia con Alessia. Quarto posto: Alex , si esibisce da solo sulle note di Animals.

, si esibisce da solo sulle note di Animals. Quinto posto: Paola balla con Francesco.

balla con Francesco. Terzultimo e penultimo posto: Anna e Giorgia . Le due finiscono così al ballottaggio per la sfida. La maggioranza dei voti dei ragazzi manda in sfida Giorgia.

e . Le due finiscono così al ballottaggio per la sfida. La maggioranza dei voti dei ragazzi manda in sfida Giorgia. Ultimo posto: Pierpaolo che balla con Elena

Le prossime sfide previste sono: Flavia e Plasma per il canto. Per il ballo rischiano il posto Pierpaolo e Giorgia, mandata in sfida dai ragazzi dopo il ballottaggio con Anna.

Maglia Sospesa nella classe di ballo

Dopo la registrazione della puntata di domenica, i professori sono rientrati in studio perché Emiliano doveva affrontare una verifica di latino americano, un compito assegnato da Emanuel Lo. È stato Mattia a eseguire la dimostrazione. Il ballerino non ha raggiunto la sufficienza, ricevendo un 4 sia da Emanuel Lo sia da Alessandra Celentano.

A causa dell'insufficienza della sua maestra (Emanuel Lo), la maglia gli è stata sospesa ed è dovuto rientrare in casetta. Solo Veronica Peparini gli ha assegnato la sufficienza, riconoscendo il suo grande potenziale. Questo momento sarà visibile durante il daytime della prossima settimana.