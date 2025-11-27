Amici 25, anticipazioni puntata del 30 novembre: esito della sfida di Emiliano, classifiche e ospiti

La puntata di Amici 25, registrata oggi giovedì 27 novembre negli studi Elios di Roma, che andrà in onda domenica 30 novembre, è stata ricchissima di colpi di scena: Emiliano ha affrontato la sfida di ballo, mentre la gara di canto è stata incentrata sugli inediti degli allievi. Ospiti Rettore e Mr Rain con i rispettivi ultimi singoli. Le anticipazioni arrivano da SuperGuidaTv e dall'account X AmiciNews.

Chi sono i giudici e gli ospiti musicali del 30 novembre

Tra gli ospiti della settimana, Rettore ha cantato Malamocco insieme ad Arianna Forte, mentre Mr Rain ha presentato il suo ultimo singolo uscito il 14 novembre. Durante l'esibizione della Rettore, a ballare sul palco sono stati Chiara, Francesco, Alessia, Mattia, Georgie e Michele, creando un'atmosfera unica tra musica e danza. Giudici della puntata per il canto Stash e Carlo Verdone, per il ballo Eleonora Abbagnato.

Emiliano ha vinto la sfida?

Questa settimana nelle sfide, Emiliano è stato l'unico a gareggiare, affrontando Cristian. La sfida, giudicata da Garrison, ha visto Emiliano esibirsi su I Lived, mentre lo sfidante ha ballato sulle note di Canta ancora. Garrison ha elogiato lo sfidante per la preparazione e Emiliano per il sorriso e la presenza scenica, suggerendo che il ballerino va messo in difficoltà con una variazione classica. Emiliano ha vinto la sfida

Valentina Pesaresi

Chi ha vinto la classifica degli inediti

La gara canto sugli inediti ha visto questa classifica:

Valentina - Stash loda la sua esibizione impeccabile, nonostante la difficoltà di interpretare un brano firmato da Angelina Mango.

- Stash loda la sua esibizione impeccabile, nonostante la difficoltà di interpretare un brano firmato da Angelina Mango. Riccardo - Verdone sottolinea l'armonia della sua voce con l'anima del brano.

- Verdone sottolinea l'armonia della sua voce con l'anima del brano. Plasma - Complimenti da Stash per il ritmo e la struttura del ritornello.

- Complimenti da Stash per il ritmo e la struttura del ritornello. Opi - Ha ancora strada da fare, ma mostra una bella anima rock.

- Ha ancora strada da fare, ma mostra una bella anima rock. Gard - Verdone apprezza la voce trascinante, ma vorrebbe ascoltare un pezzo più complesso.

- Verdone apprezza la voce trascinante, ma vorrebbe ascoltare un pezzo più complesso. Terzultimo e penultimo: Flavia e Angie, entrambe con giudizi positivi ma con una strada in salita, soprattutto per Angie.

Flavia e Angie, entrambe con giudizi positivi ma con una strada in salita, soprattutto per Angie. Ultimo posto: Michele, con Stash che evidenzia l'importanza delle pause nel canto, particolarità che manca a questo pezzo.

Primi e ultimi della classifica della gara ballo

Per il ballo (Giorgia era assente) la classifica è stata:

Emiliano (The First Time) - Eleonora Abbagnato lo definisce un vero talento.

(The First Time) - Eleonora Abbagnato lo definisce un vero talento. Pierpaolo (Another Love con Michele) - Apprezzato per la poesia della sua danza, ma si accende un battibecco con Alessandra Celentano sul collo del piede.

(Another Love con Michele) - Apprezzato per la poesia della sua danza, ma si accende un battibecco con Alessandra Celentano sul collo del piede. Alex (Reggaeton lento con Alessia)

(Reggaeton lento con Alessia) Maria Rosaria (Shakira con Mattia) - Brava con partner, meno impatto da sola.

(Shakira con Mattia) - Brava con partner, meno impatto da sola. Terzultimo e penultimo: Alessio (Ultima poesia) e Paola (passo a due con Francesco) - Entrambi migliorano, ma con margini di crescita.

Alessio (Ultima poesia) e Paola (passo a due con Francesco) - Entrambi migliorano, ma con margini di crescita. Ultimo posto: Anna (Leave Get Out), giudicata piatta e poco incisiva.

Le prossime sfide previste sono: Canto: Michele e Angie, deciso dai professori dato che i voti dei ragazzi erano in parità (Zerbi ha avuto il voto decisivo). Ballo: Anna e Alessio.

Compiti dei professori