Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio: un'allieva conquista la maglia del serale

Oggi, 19 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 22 febbraio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Briga.Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, dopo Emiliano, Alex e Michele un'altra allieva si è assicurata l'accesso al serale, rendendo questa puntata particolarmente emozionante.

Gara canto: classifica ed esibizioni

Questa settimana si sono esibiti sei cantanti. Per giudicarli, Lorella Cuccarini ha scelto tre spettatori selezionati tra il pubblico. Fiorella Mannoia li ha coadiuvati per la valutazione. La classifica finale della gara canto è stata:

Lorenzo - primo posto

- primo posto Angie - secondo posto

- secondo posto Riccardo - terzo posto

- terzo posto Valentina - quarto posto

- quarto posto Gard - quinto posto

- quinto posto Elena - ultima

Fiorella Mannoia ha commentato positivamente la performance di Elena, dicendo che l'ha "catturata". Il pubblico ha sottolineato come la veda già come una futura rock star.

Angie

Gara ballo: classifica ed esibizioni

Per la categoria danza, si sono esibiti quattro allievi. In questo caso, Maria De Filippi e Alessandra Celentano hanno scelto due membri del pubblico come giudici. A supportarli c'era anche Eleonora Abbagnato.

La classifica della gara ballo è stata:

Nicola - primo posto

- primo posto Simone - criticato da Eleonora Abbagnato per le linee, ma difeso da Mora Peparini , che ha ricordato il suo percorso da ballerino di + break dance

- criticato da Eleonora Abbagnato per le linee, ma difeso da , che ha ricordato il suo percorso da ballerino di + break dance Antonio - terzo posto

- terzo posto Giulia - ultima. L'allieva ha ballato con Francesco, ma le ragazze del pubblico hanno sottolineato che Francesco spiccava di più. Eleonora Abbagnato ha comunque apprezzato le sue linee precise e i movimenti

Maglia per il serale

La quarta allieva a conquistare la maglia per il serale è Angie, che aveva conquistato il banco a ottobre grazie alla sfida contro Frasa con il suo inedito Poco poco e la cover Falling in love.