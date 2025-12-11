Amici 25, anticipazioni puntata del 14 dicembre: esiti delle sfide, classifica ed il ritorno di un ex allievo

Una registrazione ricca di imprevisti: cantanti in difficoltà, sfide serrate, giudici divisi e un compito che ha acceso il dibattito tra i professori. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del 14 dicembre.

Oggi, 11 dicembre, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda è prevista per domenica 14 dicembre. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews.

Giuria e ospiti della puntata

A valutare le esibizioni degli allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, e il ritorno di Veronica Peparini sono stati:

Per il ballo: Maura Paparo e Rebecca Bianchi

Maura Paparo e Rebecca Bianchi Per il canto: Orietta Berti e Michele Bravi

Gli Ospiti musicali della puntata sono Carl Brave con il nuovo singolo Occhiaie e Luk3, ex allievo della scuola, che ha eseguito Slalom, impreziosito dalle coreografie eseguite da Francesco, Alessia e Chiara.

Come sono andate le sfide

Nella sfida di ballo Giorgia del team Peparini contro uno sfidante che si è esibito sulle note di Voilà. A giudicare il confronto è stato chiamato Kristian Cellini. La vittoria il coreografo l'ha assegnata all'allieva della Peparini che lo ha convinto grazie alla sua esibizione sulle note di Tattoo.

Per il canto, Simo sfida Plasma. Entrambi si esibiscono con i propri inediti. Rory Gallagher, giudice della gara, assegna la vittoria a Plasma, perchè rispetto allo sfidante ha un'identità precisa ed una marcia in più.

Caterina ha vinto la classifica della gara di canto

Gara di canto - Classifica della settimana

1° posto - Caterina: Canta Nessuno mi può giudicare. I giudici elogiano la sua vocalità personale e l'interpretazione convincente.

2° posto - Riccardo: Interpreta Come è straordinaria la vita. Riceve complimenti unanimi; Bravi afferma che avrebbe potuto credere fosse un suo brano.

3° posto - Valentina: Molto in difficoltà vocalmente, cambia brano più volte. Maria le propone anche di ritirarsi dalla gara. Alla fine canta Man I Need. Orietta la elogia per il coraggio.

4° posto (ex aequo) - Lorenzo e Michele. Il primo canta Take a Look at Me Now: pezzo difficile, ma lo regge nonostante l'età. Michele si esibisce senza grosse critiche.

5° posto - Elena: Canta Goodnight Moon.

6° posto - Opi: Non in forma, come anticipato da Maria. Presenta Ci vorrebbe un'altra vita. I giudici apprezzano la profondità emotiva.

7° e 8° posto - Gard e Flavia. La cantante si esibisce con Jaded. Buoni bassi, ma deve lavorare sugli acuti con la stessa intensità. Gard: giudicato libero e coinvolto in un brano movimentato.

9° posto - Angie canta Espresso. Ha personalità, ma deve migliorare il contatto con il pubblico e verificare alcuni aspetti tecnici.

Gara di ballo - Classifica

1° posto - Emiliano

2° posto - Pierpaolo: Ottimi giudizi, tranne dalla Celentano che ribadisce di non apprezzarlo particolarmente. Si esibisce su Attacchi di panico.

3° posto - Alex: Balla con Alessia.

4° posto - Alessio

5° posto - Maria Rosaria: Balla in coppia con Mattia.

6° e 7° posto - Anna e Paola sono state criticate dalla Paparo. Paola viene confrontata con una dimostrazione di Chiara Bacci, ma Maria ricorda che Chiara è lì solo perché desiderava ballare quella coreografia. Anna balla Golden Hip Hop: avrebbe dovuto essere più sensuale e femminile, mantenendo energia e varietà.

8° posto - Giorgia: balla Carmen con Francesco.

A causa degli ultimi posti in classifica la prossima settimana vanno in sfida: Giorgia e Angie. A loro si aggiungono volontariamente Gard e Paola.

Compiti dei professori

Alessio esegue un passo a due con Giulia Pauselli assegnato da Alessandra Celentano e dimostrato da Pauselli e Simone Nolasco su Statte zitta di Mannarino. In prova aveva ricevuto un "non classificabile". Scoppia un dibattito: per Lorella Cuccarini la differenza di statura rendeva il compito inappropriato. Emanuel Lo decide di far eseguire la stessa coreografia anche a Emiliano. I due ballerini vengono messi a confronto per fisicità, linee, muscolatura, postura. La Celentano contesta la decisione a causa dei diritti d'autore sulla coreografia.