Amici 25, anticipazioni puntata del 12 ottobre: quattro allievi in sfida e gli ospiti in studio

Con il nuovo regolamento gli alunni in sfida questa settimana saranno quattro: due cantanti e due ballerini. I giudici della terza puntata saranno Oriella Dorella e Gigi D'Alessio.

È stata registrata oggi, giovedì 9 ottobre 2025, la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 12 ottobre su Canale 5. In studio non sono mancate emozioni, polemiche e momenti di grande spettacolo, sia per i cantanti che per i ballerini. Ecco nel dettaglio quello che vedremo nel prossimo appuntamento, le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews.

La terza puntata del talent show vedrà esibirsi nello studio del programma di Maria De Filippi due cantanti amatissimi dal pubblico e ci riferiamo a Fabrizio Moro e Achille Lauro. A giudicare gli allievi della scuola ci saranno Oriella Dorella per il ballo e Gigi D'Alessio per il canto.

Le performance dei cantanti

Penelope interpreta The Hardest Part. Le viene detto che è molto controllata, ma il suo talento è enorme. Zerbi si mostra entusiasta, sottolineando come riesca a cantare con intensità senza bisogno di urlare: non serve alzare la voce per trasmettere emozioni.

Opi canta Amandoti, ma la sua esibizione suscita numerose critiche, soprattutto da parte di Lorella Cuccarini. Arriva ultimo in classifica e finisce a rischio eliminazione , scatenando una vera polemica. Zerbi osserva che tende a urlare troppo e che l'intonazione non è sempre precisa. Lorella lo invita a prestare attenzione quando spinge sulle note alte con il graffiato, per non danneggiare la voce. Opi rimane molto deluso, interpretando il commento come se la professoressa pensasse che il suo graffiato fosse forzato.

Riccardo si esibisce con Amare e riceve commenti positivi : gli viene detto che è sulla buona strada. Gigi gli consiglia di dosare meglio la potenza vocale, perché tende a partire troppo forte fin dall'inizio.

Flavia canta Il diario degli errori di Michele Bravi. Per Gigi è stata straordinaria, e lei, emozionata, confessa di essere una sua fan. Ha commesso solo una piccola imprecisione, del tutto perdonabile. Anche la Pettinelli la loda, dandole 9 e mezzo e spiegando che avrebbe meritato 10 se la performance fosse stata perfetta.

Gard propone La canzone del sole. Gigi gli fa notare che ha scelto un brano importante e molto interpretato, ma riconosce che è riuscito a personalizzarlo e a renderlo autentico.

Frasa canta Felicità puttana. D'Alessio apprezza l'energia e la voglia di divertirsi sul palco, ma gli ricorda che deve studiare di più e lavorare sull'intonazione.

Plasma porta Che gusto c'è. Gigi gli chiede dove si senta più a suo agio, tra rap e canto, e lui risponde "nel rap". D'Alessio approva, dicendo che le sue barre sono ben scritte e che ha un ottimo flow, ma deve comunque curare meglio l'intonazione.

Valentina si esibisce con Brividi. Poiché l'inizio è a cappella, Gigi le chiede se avesse la base: lei conferma di sì. D'Alessio la elogia, dicendo che è stata bravissima e che a un certo punto sembrava che nello studio ci fosse solo la sua voce. Rudy Zerbi le assegna il primo 10 dell'anno.

Michelle interpreta Altalene. Gigi nota che ha un bellissimo colore vocale, ma quando sale di tono la voce si chiude un po', probabilmente per l'emozione. La Pettinelli però non è convinta: definisce la performance carente. Anche la Cuccarini concorda sulle difficoltà nelle parti alte, pur riconoscendo che stanno lavorando per migliorarle.

Flavia Buoncristiani

Le esibizioni dei ballerini e la classifica

1° posto - Tommaso conquista la vetta danzando sulle note di Sto bene al mare, in coppia con Chiara. La giudice lo elogia definendolo un ballerino bravissimo , con un'ottima tecnica e un grande controllo nei movimenti. Gli riconosce in particolare l'eleganza dei piedi e la precisione nei passaggi tecnici.

2° posto - Emiliano . Anche lui riceve ottimi commenti: viene descritto come un ballerino duttile, con una bellissima dinamica. "È una gioia vederti ballare", gli dice la giudice, sottolineando la naturalezza con cui riesce a esprimersi.

3° posto - Matilde che non si aspettava affatto il terzo posto. Reduce da una sfida vinta e da una settimana difficile, pensava di essere tra gli ultimi. Si esibisce sulle note di Mariposa, in una coreografia molto teatrale. La giudice le fa notare che, pur non essendo un pezzo ricco di tecnica, è riuscita a raccontare bene la storia e a mantenere un forte contatto visivo con il pubblico. Lorella Cuccarini aggiunge che "l'ansia della sfida le ha fatto bene" e che stavolta l'ha vista davvero felice di ballare.

4° posto Maria Rosaria , la ballerina si esibisce insieme a Mattia Zenzola sulle note di Proud Mary. I giudici le riconoscono bellezza e presenza scenica , ma le dicono che potrebbe dare di più. Tuttavia, la performance risulta piacevole e "simpatica da guardare".

Pierpaolo e Alessio - posizioni non mostrate (penultimo e terzultimo) Le loro posizioni precise non sono state rivelate, ma entrambi si trovano nella parte bassa della classifica. Pierpaolo balla Volevo essere un duro insieme a Michele. Alessio, invece, si esibisce con No vabbeh di Rose. La giudice gli riconosce una grande energia e una forte dinamica, ma lo mette in guardia: "Se la usi tutta insieme, rischi di farti venire un colpo!".

6° posto - Alex chiude la classifica ballando Volare in versione spagnola, in coppia con Alessia. La giudice lo definisce "frizzante e divertente", ma gli rimprovera di essere troppo "manierato", cioè di ripetere sempre gli stessi movimenti. Gli consiglia di lavorare sulla varietà delle dinamiche e di studiare i video di un famoso ballerino di flamenco per imparare a modulare meglio l'energia.

Le sfide del daytime e chi è a rischio eliminazione

La settimana scorsa sono finiti a rischio eliminazione: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde. Matilde ha affrontato la sfida nel day time. L'abbiamo vista andare in onda mercoledì 8 ottobre su Canale 5. Flavia ha superato la sua sfida e l'abbiamo visto nel day time di oggi, giovedì 9 ottobre. Frasa ha superato la sua sfida e lo vedremo probabilmente venerdì 10 ottobre. Anche Michele e Anna hanno vinto le rispettive sfide. Alla fine della registrazione di oggi sono finiti in sfida: Michelle e Opi per il canto e Alex e Alessio per il ballo.