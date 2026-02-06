Amici 25 anticipazioni puntata 8 febbraio: stop alle sfide e nuova regola per il serale

Nella puntata dell'8 febbraio di Amici 25, tensione e colpi di scena tra le classifiche di canto e ballo: Kiara affronta una sfida importante, mentre gli allievi cercano di conquistare il Serale.

Oggi, 6 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, la cui messa in onda è prevista per domenica 8 febbraio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà l'ex allieva Antonia, che quest'anno è arrivata alla finale di Sanremo Giovani. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, la puntata promette numerosi colpi di scena.

Sfide e novità per il Serale

La scorsa settimana, al last place della classifica si erano qualificati Giulia, Kiara, Plasma e Gard. Durante la registrazione, Kiara ha vinto la sfida giudicata da Thomas Signorelli, esibendosi sulle note di Rise Up, mentre la sfidante Anna ha usato Stiches come colonna sonora della sua esibizione.

La produzione ha comunicato che, nelle prossime puntate, non ci saranno più sfide: chi arriva ultimo non potrà più essere proposto per il Serale. In questa registrazione, Caterina e Nicola si sono classificati al primo posto, mentre Simone e Opi all'ultimo.

Nicola Marchionni

La corsa al Serale ha visto Lorella Cuccarini proporre come prima maglia il nome di Angie, facendola cantare due volte. La Pettinelli ha dichiarato che Angie è "troppo perfetta" e dovrebbe "sporcare" di più la sua interpretazione. Al contrario, Zerbi era felicissimo di vederla accedere al Serale.

Gara canto: classifica e inediti

Ecco come si è svolta la classifica nella sezione canto, i giudici sono l'attrice Ilenia Pastorelli e il cantante Alex Britti:

Caterina - Sant'allegria

- Sant'allegria Lorenzo - Amaro dei Pinguini

- Amaro dei Pinguini Angie - Sei bellissima

- Sei bellissima Riccardo - Un mondo a parte

- Un mondo a parte Gard - Arriverà

- Arriverà Opi - Come mi pare

I primi due classificati, Caterina e Lorenzo, hanno cantato i loro inediti davanti a Radio Globo, TRL e RDS. Il brano di Caterina è stato accolto con entusiasmo ed è stato considerato perfetto per le radio, mentre a Lorenzo è stato detto che il suo pezzo non è ancora pronto per il circuito radiofonico.

Kiara Fina

Gara ballo: classifica ed esibizioni

Nella sezione danza, la classifica della settimana, decisa dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta è la seguente:

Nicola - Fiamme di Parigi

- Fiamme di Parigi Kiara

Antonio - passo a due con Alessia

- passo a due con Alessia Giulia - Tutta colpa mia

- Tutta colpa mia Simone - Me so mbriacato

Dopo la registrazione, Lorella Cuccarini ha annunciato che Nicola e Kiara, classificatisi ai primi due posti della classifica per il ballo, si sfideranno per vincere un premio speciale: un video che verrà pubblicato sui canali social di World of Dance, giudicato da Andrea Alemanno.