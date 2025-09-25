Amici 25, anticipazioni del 28 gennaio: gli allievi ammessi nella scuola e gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 28 settembre alle 14:00 su Canale 5, ma come ogni anno le registrazioni sono già avvenute. Oggi è stata finalmente formata la prima classe del talent, con l'assegnazione dei banchi sia per il ballo che per il canto. Le anticipazioni, fornite dall'account X AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.
Gli ospiti della prima puntata di Amici di Maria De Filippi
Tra i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a consegnare le ambite maglie ai ragazzi troviamo:
- Irama
- Francesca Fagnani, che ha ricordato l'inizio della nuova stagione di Belve dal 28 ottobre
- Geppi Cucciari, che ha fatto un piccolo monologo citando anche la maestra Celentano
- Stash
- Simona Ventura, che ha ricordato la partenza del Grande Fratello
- Giuseppe Giofrè, che ha portato una maglia a Maria ispirata a Jennifer Lopez e al suo tour
La formazione della classe e i nomi dei nuovi allievi
La puntata è iniziata con l'ingresso degli insegnanti e la presentazione di Veronica Peparini, accolta con un filmato celebrativo. Successivamente, è entrato Daniele Doria, vincitore dello scorso anno, che ha posato la coppa nella teca trasparente e ha fatto un discorso di incoraggiamento ai nuovi allievi.
Come di consueto, per ogni tre ragazzi che si esibivano, un ospite famoso consegnava loro la maglia. Ecco i ragazzi che hanno ricevuto il via libera dai professori per entrare nella scuola e gli insegnanti che li hanno scelti:
- Michelle Cavallaro: già vista a Il Collegio, ha cantato un suo inedito, GIPSY.
- Riccardo Stimolo: ha cantato due volte Ci vorrebbe il mare, ricevendo una standing ovation dal pubblico. Rudy Zerbi lo ha subito inserito nella sua squadra.
- Alessio: ballerino dello scorso anno, accolto con entusiasmo dai fan quando è stato assegnato il suo banco.
- Valentina Pesaresi: ha cantato The Climb di Miley Cirus, ottenendo la maglia come seconda a esibirsi.
- Emiliano Fiasco: il più giovane della scuola, primo a esibirsi, ha preso la maglia con tre sì.
- Pierpaolo Monzillo: ballerino scelto da Veronica Peparini ed Emanuel Lo.
- Maria Rosaria Dalmonte: ballerina latinista da Napoli, presa da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.
- Michele Ballo: cantante e violoncellista, già partecipante a X Factor 2023 e Deejay On Stage 2024.
- Penelope Maria Massa: ha cantato una canzone e un inedito; Zerbi l'ha inserita nella sua squadra.
- Flavia Buoncristiani: ultima cantante della puntata, presa da Anna Pettinelli, unica prof a dire sì, aprendo la possibilità a futuri attriti con gli altri insegnanti.
- Plasma: cantante
- Gabriele Gard: cantante
- Francesco Saias: cantante