Amici 25, anticipazioni del 28 gennaio: gli allievi ammessi nella scuola e gli ospiti della prima puntata

Dalla registrazione della prima puntata di Amici 25 emergono i nomi dei nuovi allievi, le esibizioni più applaudite e gli ospiti che hanno consegnato le maglie ai ragazzi.

La prima puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 28 settembre alle 14:00 su Canale 5, ma come ogni anno le registrazioni sono già avvenute. Oggi è stata finalmente formata la prima classe del talent, con l'assegnazione dei banchi sia per il ballo che per il canto. Le anticipazioni, fornite dall'account X AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Gli ospiti della prima puntata di Amici di Maria De Filippi

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a consegnare le ambite maglie ai ragazzi troviamo:

Irama

Francesca Fagnani , che ha ricordato l'inizio della nuova stagione di Belve dal 28 ottobre

Geppi Cucciari, che ha fatto un piccolo monologo citando anche la maestra Celentano

Stash

Simona Ventura, che ha ricordato la partenza del Grande Fratello

Giuseppe Giofrè, che ha portato una maglia a Maria ispirata a Jennifer Lopez e al suo tour

La formazione della classe e i nomi dei nuovi allievi

La puntata è iniziata con l'ingresso degli insegnanti e la presentazione di Veronica Peparini, accolta con un filmato celebrativo. Successivamente, è entrato Daniele Doria, vincitore dello scorso anno, che ha posato la coppa nella teca trasparente e ha fatto un discorso di incoraggiamento ai nuovi allievi.

Come di consueto, per ogni tre ragazzi che si esibivano, un ospite famoso consegnava loro la maglia. Ecco i ragazzi che hanno ricevuto il via libera dai professori per entrare nella scuola e gli insegnanti che li hanno scelti: