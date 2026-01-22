Amici 25 anticipazioni puntata del 25 gennaio: due nuovi ingressi e chi rischia la maglia

Tutti i dettagli della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi: le sfide di canto e ballo, le esibizioni e i primi giudizi sui due nuovi allievi della scuola.

Oggi, 22 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25. La messa in onda è prevista per domenica 25 gennaio. Ospiti musicali del talent show di Maria De Filippi saranno Modà con Bianca Atzei e Senza Cri. Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews.

Amici 25: le sfide della settimana e le classifiche di canto e ballo

Anche questa settimana ad Amici 25 non sono mancate le emozioni e le sfide che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Le maglie rosse erano indossate da Pierpaolo e Maria Rosaria, insieme a Valentina e Angie, ma in questi giorni ci sono stati dei cambiamenti: Pierpaolo è stato eliminato da Veronica Peparini. Valentina durante la settimana si è allontanata dalla scuola, su proposta di Maria De Filippi, per riflettere del suo futuro nel talent.

Gara canto

La gara di canto è stata giudicata da Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino. La classifica finale ha visto un ex aequo al primo posto tra Elena e Michele: Ultimo posto per Angie che andrà in sfida la prossima settimana insieme a Caterina.

La classifica della settimana

Primo posto: Elena e Michele, che ha eseguito Sign of the Times accompagnandosi al violoncello

Elena e Michele, che ha eseguito Sign of the Times accompagnandosi al violoncello Secondo posto: Gard

Gard Terzo posto: Riccardo

Riccardo Quarto posto: Plasma

Plasma Quinto posto: Opi

Opi Terzultimo e Penultimo: Caterina e Lorenzo (in sfida Caterina)

Caterina e Lorenzo (in sfida Caterina) Ultimo posto: Angie

Gara ballo: i nuovi allievi brillano

La gara di ballo è stata giudicata da Garrison Rochelle. Nella scuola sono entrati due ballerini: Simone e Giulia, entrambi allievi di Veronica Peparini, che nei precedenti daytime aveva eliminato Paola, Giorgia e Pierpaolo. I nuovi allievi hanno mostrato grandi capacità.

La classifica dei ballerini