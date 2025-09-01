Amici 25 anticipa il debutto?: ecco quando inizia la nuova edizione

Colpo di scena per i fan di Amici di Maria De Filippi., Mediaset, di concerto con la conduttrice, avrebbe deciso di anticipare la partenza della venticinquesima edizione del talent show, inizialmente prevista per il 28 settembre. Come riporta Novella 2000, Publitalia ha comunicato che la nuova data ufficiale sarà domenica 21 settembre, quando verrà formata la classe di quest'anno.

Cambiamenti nel corpo docenti

Durante la pausa estiva non sono mancati i rumors sul corpo insegnanti. Stando alle ultime indiscrezioni, l'avventura di Deborah Lettieri nel programma sarebbe durata soltanto una stagione: l'insegnante che aveva preso il posto di Raimondo Todaro nella cattedra di danza lascerà il suo ruolo. A subentrare sarà una figura molto amata dal pubblico: Veronica Peparini, che aveva già ricoperto il ruolo di docente e coreografa dal 2013 al 2022.

Per il resto, non sono previste modifiche. Le cattedre di canto saranno affidate ancora a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre in quelle di danza, al fianco di Veronica, resteranno Alessandra Celentano ed Emanuel Lo A condurre, ovviamente, ci sarà come sempre Maria De Filippi.

Programmazione e strisce quotidiane

Il debutto è fissato per il 21 settembre alle 14:00 su Canale 5. Subito dopo, partiranno le strisce quotidiane, che racconteranno la vita nella casetta e gli allenamenti dei cantanti e ballerini scelti dai docenti. La data di registrazione della prima puntata non è stata ancora resa nota.

I risultati discografici della scorsa edizione

Nei giorni precedenti ha fatto discutere anche il bilancio discografico di Amici 24. Secondo i dati raccolti da All Music Italia, i ragazzi della passata edizione hanno venduto complessivamente poco più di 25.000 copie. L'album più venduto è stato Diciotto di Luk3, eliminato alla terza puntata della fase finale ma capace di conquistare più pubblico dei cantanti finalisti dell'edizione vinta dal ballerino Daniele Doria.