Amici 25, anticipazioni della puntata del 26 ottobre, esiti delle sfide: tre allievi lasciano la scuola

Un pomeriggio di forti emozioni nella scuola più famosa d'Italia: tra sfide accese e giudizi severi, tre concorrenti sono stati costretti a dire addio al sogno di Amici.

La nuova registrazione di Amici 25, avvenuta oggi 24 ottobre 2025, è stata una delle più intense dall'inizio dell'edizione. La puntata, che vedremo domenica 26 ottobre, ha infatti segnato un momento di grande svolta nella scuola di Maria De Filippi, con ben tre eliminazioni che hanno lasciato tutti senza parole. In studio, i giudici speciali Emma Marrone e Rossella Brescia, mentre tra gli ospiti musicali si sono esibiti Emma Marrone, che ha presentato il suo nuovo brano Brutta storia, e TrigNo, che ha cantato Ragazzina. Le informazioni arrivano, come di consueto, da SuperGuidaTv e Amici News.

Sfide e verdetti: chi ha vinto e chi ha perso

Le sfide di questa settimana hanno portato con sé colpi di scena e anche qualche lacrima.

Michelle ha vinto la sua sfida, mostrata nel daytime di oggi.

Alex ha vinto la sua sfida, andata in onda nel daytime di giovedì.

ha , andata in onda nel daytime di giovedì. Matilde, invece, ha perso la sfida contro Paola. La giudice Bernabini ha riconosciuto la grande capacità comunicativa di Matilde e la forza nella parte superiore del corpo, ma ha sottolineato alcune carenze tecniche nella parte inferiore, ritenendo che la sfidante avesse più potenziale, nonostante un'emotività meno marcata. Matilde ha danzato sulle note di Coraline con una valigia, mentre Paola ha ballato su L'importante è finire.

Sul fronte canto, Frasa ha affrontato la sfida contro Angie, scelta da Rudy Zerbi. Entrambi hanno presentato i propri inediti, poi Frasa ha cantato True Colors, mentre Angie si è esibita in Can't Help Falling in Love, accompagnandosi al pianoforte. La giudice Federica Camba ha preferito la sfidante, colpita dal suo modo di trasmettere emozioni e di entrare nel suo immaginario. Angie, però, ha dovuto ripetere due volte

Tre eliminazioni nella scuola di Amici

La puntata di oggi è stata particolarmente dura: tre eliminazioni hanno scosso la scuola di Amici.

Frasa è stato il primo a lasciare il programma dopo aver perso la sfida contro Angie.

Tommaso, ballerino di Alessandra Celentano, è stato eliminato dalla maestra stessa, che ha dichiarato di non volerlo illudere: dopo un mese si è resa conto che il ragazzo non è ancora pronto e ha bisogno di più tempo per crescere.

Matilde, come anticipato, ha perso la sfida contro Paola ed è stata quindi la terza eliminata.

Questa settimana, inoltre, finiscono a rischio eliminazione: Plasma, Anna, Penelope e Pierpaolo. Nel corso della puntata, i professionisti di Amici hanno reso un commovente omaggio ad Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo, emozionando tutto lo studio con una coreografia intensa e simbolica.

Gara canto: trionfa Riccardo, ultima Penelope

La gara di canto ha visto esibirsi tutti gli allievi rimasti in corsa:

Riccardo Stimolo - La mia storia con te di Alessandra Amoroso

- La mia storia con te di Alessandra Amoroso Valentina Pesaresi - Where is my husband

- Where is my husband Flavia Buoncristiani - The Shoop Shoop Song

- The Shoop Shoop Song Michelle - Love Story di Taylor Swift

- Love Story di Taylor Swift Gard - Nonno Hollywood

- Nonno Hollywood Plasma - Non sei tu di Gazzelle (con barre)

- Non sei tu di Gazzelle (con barre) Opi - My Sharona

- My Sharona Penelope Maria Massa - Don't Know Why di Norah Jones (ultima classificata)

In ballottaggio in terzultima e penultima posizione Plasma e Opi. È stato Plasma a offrirsi volontariamente di andare in sfida, riconoscendo il valore dell'esibizione di Opi.

Tommaso è uno dei tre allievi eliminati

Classifica ballo: Maria Rosaria al primo posto

Nel ballo, la gara è stata altrettanto accesa.

Maria Rosaria Dalmonte - rumba sulle note di Falling insieme a Mattia

- rumba sulle note di Falling insieme a Mattia Emiliano Fiasco - Take Me to Church

- Take Me to Church Alessio Di Ponzio - Habibi

- Habibi Anna Anna Iseppi - No Hero di Elisa ( ultimo posto )

- No Hero di Elisa ( ) Pierpaolo Monzillo - In ginocchio da te

- In ginocchio da te Alex Calu - Titi Me Pregunto

A rischio sfida Pierpaolo e Alex, con i compagni che hanno votato per mandare in sfida Pierpaolo.