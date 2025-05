Amici 24: Jacopo Sol dopo l’eliminazione: “Ho vissuto molto più di quanto potessi sognare”

La settima puntata del serale di Amici 23, andata in onda sabato 3 maggio, ha riservato al pubblico colpi di scena e momenti carichi di emozione, con ben due eliminazioni che hanno segnato il percorso degli allievi. La prima era una coda della puntata precedente, rimasta in sospeso a causa del mancato voto di Cristiano Malgioglio. Il giudice si era rifiutato di esprimersi, lasciando in bilico Chiara e TrigNo. Ieri sera, finalmente, Malgioglio ha preso una decisione, scegliendo di salvare TrigNo, il cantante della squadra di Anna Pettinelli.

Ballottaggio finale tra Jacopo e Alessia: l'esito premia lei

Ma le eliminazioni non sono finite qui. La settima puntata ha visto un secondo ballottaggio, questa volta tra due allievi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: la ballerina Alessia e il cantante Jacopo Sol. A dover abbandonare definitivamente la scuola è stato il secondo, che ha salutato il pubblico e i compagni ai microfoni di Witty TV.

Le parole del cantante dopo l'eliminazione: "Mi sento una persona diversa"

"Tirando le somme, non mi aspettavo neanche di entrare. Sono contento di essere arrivato qua... mi sento una persona diversa. Qui ho imparato a darmi alle persone senza paura di mostrarmi. Non avevo mai studiato canto, quindi è stata una svolta per la mia vita", ha dichiarato il giovane cantante.

Jacopo Sol dopo l'eliminazione

Con grande maturità e gratitudine, Jacopo ha raccontato quanto l'esperienza vissuta ad Amici lo abbia arricchito anche a livello umano: "Quello che mi mancherà di più sarà la convivenza obbligata, avere qualcuno accanto e conoscerlo senza che nessuno interrompa la conversazione. Non vedo l'ora di mostrarmi, andare in studio per due mesi e fare musica. Sono gasato".

Nel bigliettino che aveva scritto a se stesso prima dell'inizio del serale, Jacopo aveva annotato: "Non ho aspettative particolari né ne chiedo a me stesso, qualunque sia la fine, voglio uscire sapendo che mi sono goduto ogni singola esibizione e di aver dato tutto me stesso." Jacopo Sol ha poi concluso: "Sento di essermi divertito. È un bagaglio che porterò sempre con me. Ho vissuto molto di più di quello che potevo sognare".