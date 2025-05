Amici 24, Luca Jurman infuriato per l’eliminazione di Nicolò: “Momento di televisione squallido”

Dopo la sorprendente eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale, Luca Jurman attacca duramente i giudici di Amici 24, considerando la decisione come una grande ingiustizia.

Sabato sera è andata in onda la semifinale di Amici 24, e come da tradizione, le emozioni non sono mancate. Tra i sei concorrenti ancora in gara - Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria, TriGNO, Antonia Nocca e Nicolò Filippucci - è stato proprio quest'ultimo a dover abbandonare la scuola a un passo dalla finale. Un verdetto che ha lasciato l'amaro in bocca a molti, scatenando una vera e propria rivolta sui social, dove Nicolò è tra gli allievi più amati di questa edizione.

Un verdetto che fa discutere: Nicolò fuori dalla finale di Amici 24

Ma a protestare non è stato solo il pubblico. Nelle ultime ore, è diventato virale lo sfogo di Luca Jurman, ex professore storico del talent show, che da tempo non nasconde il suo dissenso nei confronti di alcune dinamiche interne al programma. E anche stavolta non si è tirato indietro, criticando apertamente la decisione dei tre giudici - Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè - che hanno sancito l'eliminazione di Nicolò.

La reazione furiosa di Luca: "Giudici incapaci"

Durante una diretta social, Jurman ha espresso tutto il suo disappunto: "Che roba. Questa cosa qua è veramente orribile. Un momento di televisione così basso, è veramente squallida questa roba", ha detto con evidente amarezza il musicista e produttore discografico.

Nicolò dopo l'eliminazione

E rincarando la dose ha aggiunto: "Se fosse una cosa meritocratica, visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a caz.o, io per evitare sta roba, dopo che avete fatto passare TriGNO, allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico. Almeno era il pubblico giudice, dato che voi non siete in grado di fare i giudici." Uno sfogo forte, che ha trovato il sostegno di tanti fan del programma, convinti che Nicolò meritasse un posto in finale, sia per il suo percorso artistico che per il grande affetto che il pubblico gli ha sempre dimostrato.

"Nicolò hai lasciato il segno"

Anche Anna Pettinelli, sua insegnante e mentore, ha voluto dedicargli parole sentite dopo l'eliminazione. "Caro, carissimo Nicolò. Prendo in prestito questa immagine, una delle tante che stanno girando in queste ore. Anche se non sei in finale, sei parte della storia di Amici e nessuno potrà dimenticarti. Hai lasciato il segno, ed è questo che conta davvero. "Ti ho scelto a settembre e lo rifarei altre mille volte. Sei speciale. Ti voglio bene e sai che se avrai bisogno di me, io ci sarò sempre."

A una settimana dalla finalissima, resta il rammarico per un talento che, secondo molti, avrebbe meritato di lottare fino all'ultimo per la vittoria. Ma se è vero che Amici è anche cuore e memoria, il nome di Nicolò Filippucci resterà impresso nella storia del programma e siamo sicuri che il giovane talento saprà farsi valere anche lontano dalle telecamere del talent.