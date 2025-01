Amici 24: tensione tra i cantanti per una sfida, entra un nuovo ballerino nella scuola

Non mancano le sorprese nella scuola di Amici 24 e, nel corso del daytime di martedì 21 gennaio, c'è stata un po' di tensione nella scuola. In primis, c'è stata una sfida tra i cantanti che ha creato scompiglio e, nello stesso momento, Deborah Lettieri propone l'entrata in scena di un nuovo ballerino che viene avallata anche dagli altri prof.

TrigNO e Chimamifaro ai ferri corti, la rabbia di Deddè

Tutto ha inizio quando i ragazzi di canto sono stati convocati dalla produzione e il motivo è molto semplice: gli autori hanno deciso di mettere alla prova gli allievi con una gara di canto su un cavallo di battaglia, ovvero su una cover scelta dal cantante tra quelle già esibite fino a questo momento. Uno di ogni squadra deve scegliere gli sfidanti. Ovviamente non del proprio "schieramento" ma di quello avversario.

La scelta è caduta su Vybes per la squadra di Rudy Zerbi, Mollenbeck per Lorella Cuccarini, e Deddè per Anna Pettinelli. La competizione flash ha visto Vybes al primo posto e Deddè all'ultimo che ora rischia di lasciare la scuola di Amici. La decisione in sé ha scatenato del malcontento tra i ragazzi. "Sempre tutto a me, sono deluso da me stesso" ha dichiarato l'allievo della Pettinelli. "È proprio perché so quanto ho sudato per questa roba e quanto sia solo grazie a me stesso per fare questo, perché nessuno mi ha mai aiutato, mai! So quanto vale per me stare qui dentro". Riuscirà a rimanere nella scuola?"

Ma non è tutto, la sfida ha alzato la tensione anche tra gli altri allievi. Come TrigNO che ha affermato di aver votato per Chiamamifaro e con l'intenzione di metterla in sfida perché la reputa molto povera di personalità e con un inedito poco forte. Sta di fatto che la figlia della Parodi è rimasta molto amareggiata per la confessione del suo collega.

Nello stesso daytime, poi, la scuola ha visto l'ingresso di nuovo ballerino. Antonio Affortunato è stato scelto dalla Lettieri la quale afferma che il giovane ha un buon talento ed ha ottime conoscenze anche nella danza classica. All'unanimità tutti i prof. approvano e così a scuola c'è un nuovo studente.