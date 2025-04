Amici 24, una doppia eliminazione nel serale del 19 aprile? Lo spoiler manda in tilt gli allievi

Il nuovo appuntamento con il serale di Amici 24 è atteso per sabato 19 aprile e, nonostante le registrazioni si svolgeranno di giovedì, fin ad questo momento spuntano in rete alcuni spoiler. Per il momento nulla di ufficiale, ma secondo diversi tweet che si leggono sui social, si intuisce che nella prossima puntata del talent ci saranno ben due eliminazioni.

Spoiler sul serale di Amici 24: due allievi lasciano la scuola?

Amici

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio e da prendere con le pinze ma, come riportano i primi spoiler in rete, pare che nella prossima puntata il pubblico dovrà dire addio a ben due allievi. Quindi ci sarà un cambio di rotta rispetto alle puntate precedenti. Ma non è tutto. A far tremare i fan del talent è il guanto di sfida di Anna Pettinelli.

La coach, infatti, avrebbe messo in sfida Nicolò e Jacopo Sol. Avrebbe accusato quest'ultimo di non avere né grinta né personalità. Il cantante, infatti, legge la lettera - inviata dalla prof - durante il daytime. "Ogni volta che ti esibisci penso a quanto sia grande lo studio del serale. Mi sembra grande perché non ce la fai a riempirlo con la tua performance", afferma la prof.

"Sei scarico, senza energia. Di certo sai cantare e hai anche un un bel colore di voce, ma sembri uno sempre con le pile scariche", continua. "Serve una tua esibizione energica, un pezzo che travolga, che dimostri che anche tu hai la grinta che serve", aggiunge. "Nico ha lasciato il segno in ogni performance, e non si può dire lo stesso di te. Sveglia, la finale non è così lontana", conclude.

Con la doppia eliminazione, però, si teme che possa lasciare il talent uno dei cantanti che, da sempre, è stato a rischio eliminazione. Spunta il nome di TrigNO che già diverse volte è finito al ballottaggio e ora, con la sfida che si fa sempre più difficile, potrebbe essere il prossimo. Ma il web, da quel che sembra, non approverebbe la possibilità.