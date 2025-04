Amici 24: chi è stato eliminato nella puntata del serale del 12 aprile

Una puntata del serale di Amici 24 che è stata un crescendo di colpi di scena. La sfida tra allievi e prof. arriva al suo giro di boa e si fa più accesa. Come è avvenuto la scorsa settimana, anche per il serale del 12 aprile, un solo allievo è andato incontro all'eliminazione e la scelta è finita su Chiamamifaro e Senza Cri. Come da consuetudine, la notizia è arriva a fine serata e quando gli allievi sono tornati in casetta.

Chi è il quarto eliminato di Amici? Il ballottaggio tra Senza Cri e Chiamamifaro

La scelta, alla fine, è caduta su due cantanti. Una è della squadra dei CuccaLo e l'altra è di Zerbi-Cele. Sia Senza Cri che Chiamamifaro si sono trovate a lottare con le unghie e con i denti pur di restare nel talent dopo che Daniele è stato salvato dai giudici. La scelta, nonostante sia stata molto sofferta, vede Chiamamifaro, figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, come allieva designata a lasciare la scuola.

"Cosa ti porti a casa di tutto ciò, Cristiana?", ha domandato Maria De Filippi a Senza Cri che era arrivata al ballottaggio finale. A quel punto, l'allieva della Cuccarini è scoppiata a piangere e la parola è passata a Chiamamifaro."Da quando sono sul palco del Serale mi sto vivendo le esibizioni, mi sto piacendo, mi sto divertendo un sacco" afferma.

"Ho paura di tornare a casa perché penso di essere cresciuta tanto qui dentro, ho paura di sentirmi una delusione, se dovessi uscire oggi. So di aver fallito, sarei voluta arrivare più avanti", aggiunge. "A volte ho paura a dire quanta fame ho per questo lavoro, ho paura di risultare presuntuosa, ma ne ho tanta".

Poi la De Filippi prende la parola. "Angelica, sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting", ha affermato la conduttrice.

"È stato un onore condividere con voi questi mesi, non dimenticherò mai nessuno di voi", ha risposto Chiamamifaro, abbracciando Senza Cri e il resto degli allievi ancora in gara.