Amici 24, al via il Serale su Canale 5: ospiti e anticipazioni della prima puntata, sabato 22 marzo

Sabato sera prende il via la fase più attesa del talent di Maria De Filippi: il Serale di Amici 24. Squadre pronte, giudici rinnovati e una doppia eliminazione già al debutto.

Il conto alla rovescia è finito: stasera su Canale 5, in prima serata, parte ufficialmente il Serale di Amici 24. Dopo mesi di prove, sfide e tensioni, i 16 allievi rimasti si giocheranno l'accesso alla finale, puntata dopo puntata. Cambia la giuria e si rimescolano le carte in tavola, ma l'obiettivo resta lo stesso: scoprire i nuovi talenti della musica e della danza.

Amici 24, anticipazioni e ospiti del primo Serale

Amadeus

A portare nuova linfa al format è la giuria completamente rinnovata. Accanto a Cristiano Malgioglio, unico confermato, debutta Elena D'Amario, ballerina e volto storico del programma. Ma soprattutto arriva Amadeus, al centro dell'attenzione dopo l'addio alla Rai e a Sanremo. Una scelta che scuote gli animi e promette un certo equilibrio - ma anche qualche sorpresa, ne siamo sicuri - nei giudizi.

Le tre squadre sono così composte: Zerbi e Celentano guidano Vybes, Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara. Pettinelli e Lettieri puntano invece su Francesca Bosco, Raffaella, TrigNO, Nicolò. Infine Cuccarini ed Emanuel Lo schierano Asia, Francesco, Senza Cri e Luk3. La formula resta quella classica, con tre manche per ogni puntata e almeno un'eliminazione a serata. Ma già al debutto, la tensione sale: due allievi usciranno subito e uno di loro è Asia. L'altro? Si scoprirà solo durante la messa in onda.

Tra gli ospiti, spazio a Sabrina Ferilli, al regista Gabriele Mainetti e all'attore Enrico Borello per presentare il nuovo film La città proibita (uscito nelle sale il 13 marzo 2025).

Super ospite musicale Gazzelle, amato cantautore indie-pop che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo "Da capo a 12" contenuto nell'album "INDI" etichetta Maciste Dischi per Warner Music Italy. Atteso anche il ritorno in studio di Francesca Tocca tra i professionisti.

Quando va in onda e dove vederlo in streaming

Senza Cri

Da questa sera Amici 24 torna ogni sabato alle 21.00 su Canale 5 per nove appuntamenti in prima serata. Per chi volesse seguirlo online, invece, la diretta e le repliche saranno disponibili su Mediaset Infinity, mentre su Witty TV si potranno trovare clip, interviste e momenti inediti dal backstage.

Il Serale deve ancora iniziare, ma la sfida è già accesissima: chi conquisterà il pubblico e arriverà fino in fondo?