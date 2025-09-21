Amici 24, Senza Cri e Antonia ufficializzano il loro amore: dalla presunta censura al lieto fine

Dopo mesi di indiscrezioni e sospetti di censura all'interno di Amici 24, Antonia Nocca e Senza Cri, hanno scelto di non nascondersi più. Le due cantanti, molto amate dal pubblico, hanno ufficializzato la loro storia d'amore con un dolce gesto sui social, trasformando i rumor in realtà e scatenando l'entusiasmo dei fan.

La storia nata dentro Amici 24

Durante la loro permanenza nella scuola del talent show, Senza Cri e Antonia hanno vissuto un percorso intenso non solo sul piano artistico, ma anche personale. Già all'interno del talent, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe nata tra loro una relazione sentimentale, mai però mostrata dalle telecamere. Una scelta che aveva scatenato molte polemiche tra i fan, convinti che la produzione avesse volutamente censurato la prima coppia LGBTQ+ del programma.

Le dichiarazioni post-talent

Dopo l'eliminazione di Senza Cri, le accuse si erano fatte ancora più forti. Diversi spettatori avevano notato come il saluto tra le due cantanti non fosse mai stato trasmesso e sui social erano circolate segnalazioni di presunti baci e momenti di intimità tagliati in fase di montaggio.

Senza Cri e Antonia Nocca

La stessa artista, però, aveva voluto chiarire con un messaggio pubblico: "La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, è stata una nostra scelta non mostrare alcuni aspetti personali. Io ero lì per la musica, e voglio continuare a portare avanti questa strada".

Il post di Antonia ed il bacio Senza Cri

Nonostante la discrezione, i segnali non sono mancati. Le due sono apparse inseparabili negli ultimi mesi, con l'una presente agli eventi dell'altra. Ma adesso non ci sono più dubbi: le due cantanti sono una coppia. Oggi, Antonia Nocca ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae mentre bacia la compagna, accompagnato dal brano Prima stanza a destra. Nella didascalia ha riportato alcuni versi della canzone: "Sei tu la cura a tutto. Sei tu che mandi via il buio. Sei tu la cura a tutto".