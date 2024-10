Scatta il bacio tra Chiara e TrigNo. È nato un nuovo amore nella scuola di Amici 24?

Nel talent di Amici sono tanti i legami che nascono tra i ragazzi. Sia ballerini che cantanti vivono sotto lo stesso tetto per mesi e mesi e insieme affrontano l'avventura che hanno di fronte. Le simpatie sono più che normali, ma quello che è successo a TrigNO e Chiara ha dell'incredibile. I due, che fin dall'inizio del talent sono sempre stati molto affiatati, adesso la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più. Un video che è diventato virale in rete vede sia TrigNo che Chiara durante il daytime scambiarsi un bacio a favore dei social e chi già sperava in una storia tra i due.

Nasce l'amore ad Amici 24? Ecco cosa sta succedendo tra TrigNo e Chiara

Da settimane si rincorrono rumor e pettegolezzi riguardanti il cantante e allievo della Pettinelli e la ballerina che viene seguita dalla Maestra Celentano. SEcondo i rumor sembra che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. L'amore, però, era nell'aria da tempo. Solo qualche settimana fa la fidanzata di TrigNO, che di professione fa la modella, aveva scritto dei post e insulti rivolti al compagno e alla ballerina. I post sono stati prontamente cancellati ma hanno fatto il giro del web.

Amici 24: l'ex di Trigno sbotta: "Chiara una grandissima zola, lui un grande coione"

Dopo di questo, la situazione tra TrigNo e Chiara si era calmata poi, durante la registrazione del daytime, i due si sono scambiati un bacio. Tutto è avvenuto dopo le lezioni, quando i due si sono attardati nei giardini della Casetta dove i ragazzi hanno le stanze per la notte. Qui tra una parola e l'altra è il cantante che si è avvicinato alla ballerina e, finalmente, è scattato il bacio. Sulla questione al momento non ci sono altri risvolti. Non resta che attendere le prossime puntate del flirt. Una storia che potrebbe essere di breve durata. TrigNO è in sfida perché ultimo in classifica e non è ben visto da Rudy Zerbi che non apprezza il modo in cui il cantante si pone con il pubblico.