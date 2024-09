Amici 24, Giulia Stabile non ci sarà? Gli indizi sui social e la partenza per Londra

Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici e amatissima dal pubblico, ha recentemente fatto notizia per la sua partenza verso Londra. Questo viaggio ha suscitato non poche speculazioni tra i fan, che si chiedono se la ballerina possa aver lasciato, momentaneamente o definitivamente, il suo ruolo di ballerina professionista all'interno della ventiquattresima edizione del talent show.

Un viaggio che fa discutere

La partenza per Londra potrebbe essere legata a nuovi progetti professionali, considerato che Giulia è una delle ballerine italiane più talentuose e richieste. La capitale britannica è famosa per essere un importante centro per la danza e lo spettacolo, e non è raro che artisti del nostro paese intraprendano viaggi simili per migliorare le loro competenze o lavorare a nuove collaborazioni internazionali.

Tuttavia, la sua eventuale assenza dal programma Amici 24 ha sollevato domande. Nonostante non ci sia ancora una comunicazione ufficiale da parte sua o della produzione, molti ipotizzano che potrebbe trattarsi di una pausa temporanea. Giulia ha sempre dimostrato un forte legame con il programma che l'ha lanciata e con Maria De Filippi, e lasciare definitivamente Amici potrebbe essere una decisione difficile per lei.

La nuova bio di Giulia Stabile su Instagram

Le reazioni dei follower

I fan, che hanno seguito il suo percorso con affetto e ammirazione sin dalla sua vittoria, sono divisi. C'è chi spera che si tratti solo di una parentesi e chi, invece, teme che la ballerina possa scegliere di intraprendere una nuova strada lontana dal talent show che l'ha resa celebre. Le sue recenti attività sui social non hanno dissipato i dubbi, e l'attesa di una conferma ufficiale cresce ogni giorno. La ballerina ha cambiato la bio su Instagram aggiungendo Londra come residenza e ha ripreso il suo arrivo nella capitale del Regno Unito.

Amici 24: cosa sappiamo

Il talent show inizierà il prossimo 22 settembre, mentre rimane incerta la sorte di Raimondo Todaro, che potrebbe lasciare il suo ruolo di professore di Latino-americano, è sicura la conferma di Emanuel Lo. E' stata Giorgia a spoilerare il ritorno del suo compagno di vita nel talent show di Maria De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor. Nella nuova classe, stando alle indiscrezioni, ci potrebbero essere: D'Art, figlio del cantante Raf, e Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele Muccino.