Amici 24 perde Raimondo Todaro, ecco chi lo sostituirà il 15 settembre

Raimondo Todaro, dopo essere entrato nel cast di Amici nel 2021, sembra destinato a lasciare il talent show che riprenderà il prossimo 15 settembre. L'indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela, giornalista noto per le sue informazioni precise sui retroscena del mondo televisivo. Con l'addio di Todaro, il ruolo di professore di latino dovrà essere rimpiazzato. Ma chi prenderà il suo posto?

Addio a Raimondo Todaro, un ex allievo al suo posto

Il ballerino aveva già lasciato Ballando con le stelle, dove era stato tra i professionisti dal 2005 al 2020, per unirsi al programma di Maria De Filippi. Nella ventitreesima edizione di Amici, Todaro aveva condotto il suo allievo Mattia Zenzola alla vittoria finale. Già nella scorsa stagione, però, si era parlato di un possibile addio, soprattutto dopo un acceso confronto con Maria De Filippi, che sarebbe stato tagliato in fase di montaggio.

I motivi dietro questa decisione non sono ancora stati resi noti. Va ricordato che nel cast del programma figura anche sua moglie Francesca Tocca, che Todaro ha conosciuto nel programma di Milly Carlucci. La coppia, che ha una figlia, Jasmine, nata nell'ottobre del 2013, si è sposata l'anno successivo.

Un primo piano di Adriano Bettinelli

Con l'indiscrezione diffusa da Giuseppe Candela, è subito iniziata la corsa ai nomi per il possibile sostituto di Todaro. Secondo Amedeo Venza, esperto di gossip, il nuovo professore di danza di Amici 24 potrebbe essere un ex allievo: Adriano Bettinelli. Ballerino e personaggio televisivo italiano, ha iniziato a ballare fin da giovane, specializzandosi in diverse discipline. Ha partecipato al talent show nel 2019 arrivando ad un passo dalla finale.

Recentemente, ad aprile, Bettinelli ha fatto parte del corpo di ballo che ha aperto i concerti di Mariah Carey a Las Vegas. Su questo evento ha raccontatosu Instagram: "Scrivere queste righe mi fa definitivamente rendere conto che questa cosa è successa veramente. Questa sera abbiamo aperto lo show della leggendaria Mariah Carey".

"Ho amato ogni singolo giorno: dall'audizione alla creazione di ciascun istante" ha aggiunto "Stare sul palco con Mariah e altri sette dotati ballerini è un onore. Grazie per la vostra energia e il sostegno che ci date ogni giorno". Sarà realmente lui il nuovo volto della danza ad "Amici"? Non resta che aspettare per scoprirlo.