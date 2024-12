Amici 24, Maria De Filippi si scusa con i Ricchi e Poveri: "Siamo stati due deficienti"

Il programma condotto da Maria De Filippi è al suo giro di boa. La competizione si sta facendo molto dura per gli allievi di Amici 24 ma, nonostante i litigi e le sfide, non mancano i momenti goliardici. Durante la puntata del 15 dicembre, trasmessa dalle 14:00 su Canale 5, c'è stato un simpatico siparietto tra la conduttrice e i Ricchi e Poveri, giudici di canto per la gara settimanale. Uno scambio di battute che ha fatto sorridere i prof e anche il pubblico.

Maria De Filippi chiede scusa per l'imitazione

Da un paio di anni a questa parte, c'è stata una vera e propria rinascita per il gruppo pop italiano (anche se il quartetto è diventato un duo). Grazie alla partecipazione a Sanremo e a alla hit Ma non tutta la vita, i Ricchi e Poveri hanno trovato successo anche tra i più giovani tanto da diventare un fenomeno dei social. Per questo motivo sono stati invitati ad Amici per la gara di canto degli allievi.

Prima di giudicare i singoli ragazzi ed eleggere il migliore e il peggiore - che ha visto Chiamamifaro in sfida per la settimana prossima -, Maria De Filippi si è avvicinata agli ospiti e si è voluta scusare formalmente. "Scusate per ciò che abbiamo fatto sabato sera. Mi scuso perché sembravamo davvero due deficienti. Era lavoro, diciamo così". Il tutto fa riferimento all'imitazione che la De Fillipi e Zerbi hanno fatto durante una puntata di Tu si que vales.

I Ricchi e Poveri non si sono di certo offesi e hanno fatto loro i complimenti: "Tu eri più bravo a cantare e a ballare di me", ha detto Angelo a Rudy. "Sì, abbiamo visto e ci siete piaciuti tantissimo", ha replicato Angela. Nel frattempo Zerbi si è anche inchinato di fronte a loro in maniera molto simpatica per porgere le proprie scuse. Lo scambio ha fatto sorridere i ragazzi e ha stemperato un po' la tensione.