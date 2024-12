Amici 24, un allievo cambia prof, arriva un provvedimento disciplinare: le anticipazioni del 15 dicembre

Spuntano le prime anticipazioni di Amici 24 che torna domenica 15 dicembre su Canale 5 dalle ore 14:00. Dopo la fine delle registrazioni e grazie a Superguidatv possiamo già avere un quadro ben definito di quello che potrebbe accadere. Tra sfide e confronti, nessun allievo lascia la scuola ma tanti gli stravolgimenti tra le squadre. E c'è anche un provvedimento disciplinare.

Tutti i cantanti potrebbero finire in sfida: le anticipazioni di Amici 24

Nella sfida immediata di canto e ballo la situazione resta invariata. Dandy e TrigNO restano nel talent. Durante la puntata, però, si scioglie il nodo di Ilan. Il figlio di Muccino non abbandona la scuola ma cambia squadra e finisce con la Pettinelli.

La stessa coach chiede di far aggiungere un banco perché, da quel che sembra, Dedé sarà un'altra cantante che si aggiunge al gruppo. Per il momento, pare che ci sia una tregua tra Lorella Cuccarini e Anna in merito alla faccenda di Luk3.

Amici 24, Lorella Cuccarini ad Anna Pettinelli: "Chiedo a Maria se ha un trono Over a Uomini e Donne per te"

Poi subito parte la gara di ballo e canto. La prima è giudicata da Raimondo Todaro che finisce per battibeccare con la Maestra Celentano per una coreografia di Alessia, mentre saranno i Ricchi e Poveri a giudicare i cantanti. Il duo, tornato sulla cresta dell'onda, eseguirà in live il nuovo singolo di Natale. Per la prossima settimana, finiscono in sfida Chiamamifaro e Alessio. Mentre è rimandata ancora la sfida di Teodora.

Durante la puntata si parla anche di disciplina tra gli allievi. E tutto inizia dopo che la Maestra Celentano entra in casetta e nota una condizione disastrosa di alcune stanze e della cucina. Gli allievi di Rudy e della Pettinelli potrebbero finire in sfida (Chiamamifaro, se così fosse, dovrà sostenerne ben due), mentre Luke - anche lui coinvolto - riceve un'ammonizione dato che è stato troppo pressato negli ultimi giorni. La questione, dunque, è in divenire. Sting, alla fine, insieme a Giordana Angi è l'ospite musicale della puntata.