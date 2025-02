Amici 24: Luke sempre più vicino a Raffaella. La delusione di Alessia: "Mi ha già dimenticata"

Uno dei protagonisti indiscussi di Amici 24 è il giovane cantautore Luke. Qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda l'ambito relazionale del cantante, sempre più attratto da Raffaella.

Amici 24 è un talent molto seguito non solo per la bravura dei ragazzi, ma anche per molte altre dinamiche che riguardano l'amore. Uno dei protagonisti indiscussi è Luke, un cantautore molto giovane, che sotto questo punto di vista ha sempre attirato l'attenzione.

Negli ultimi giorni abbiamo infatti assistito ad una piccola tensione tra il ragazzo e la ballerina Alessia. Tra i due sembrava quasi esserci del tenero e più volte sono andati molto vicino a far evolvere la loro amicizia in qualcosa di più. Ultimamente, tutto questo è cambiato poiché Luke trascorre molto tempo con una ballerina che ha da poco fatto il suo ingresso nella scuola, ovvero Raffaella.

Luke e Alessia si sono quindi allontanati e il ragazzo ha trascorso molto tempo con la nuova ballerina, dichiarando di non aver mai provato emozioni così intense. Il ragazzo ha però espresso delle preoccupazioni, confidate a Jacopo Sol, in quanto Luke ha dichiarato come legarsi così tanto a Raffaella potrebbe sembrare un atto di insensibilità verso quella che è stata la sua storia con Alessia.

Amici 24, come ha reagito Alessia al comportamento di Luke?

Tutto questo non è passato inosservato, e Alessia ha notato come Luke e Raffaella trascorrano molto tempo insieme e siano sempre più vicini. La ballerina di latino-americano si è quindi lamentata di come fra loro la confidenza fosse scattata dopo molti mesi e non dopo pochi giorni come in questo caso.

Alessia se l'è poi presa con Raffaella, dichiarando come prima questa avesse detto di non essere interessata a Luke e di come il giorno dopo fosse riuscita a rimangiarsi il tutto. "Vi commentate da soli, vi manca il naso rosso. Mi dispiace solo di aver dato importanza a una persona così piccola".

Ha poi parlato di come si senta presa in giro e di come probabilmente Luke farà lo stesso con Raffaella quando incontrerà una ragazza che gli piace di più. Sarà davvero finita tra la ballerina e il cantante oppure si tratta di un momento di difficoltà che i due dovranno cercare di superare ad ogni costo?