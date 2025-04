Amici 24, tra Luk3 e TrigNo ecco chi è l'eliminato della terza serata

La competizione di Amici 24 continua senza esclusione di colpi. Tra canti, balli e litigi, sabato 5 marzo si è conclusa la terza puntata del serale. Come la settimana precedente, anche questa volta un solo allievo ha lasciato la scuola. Dopo le tre manches, la "scelta" dei giudici si è ristretta fra Luk3 e TrigNO. Ecco chi ha lasciato il talent.

Una sfida all'ultima nota per TrigNO e Luke3: il terzo eliminato di Amici 24

Nonostante prima della messa in onda della terza puntata sono trapelati in rete i primi spoiler, il serale di Amici 24 è stato pieno di sorprese. Con la gara che sta arrivando al suo culmine è normale che anche qualità degli allievi è eccellente. A rischio eliminazione ci sono TrigNO che è stato il primo eliminato provvisorio, e il secondo è stato Luk3. I due allievi sono sempre stati in bilico, sia durante il pomeridiano che durante il serale. Arrivano alla sfida finale proprio quando hanno trovato la loro dimensione e quando hanno affinato le loro mancanze.

Come da consuetudine, Maria De Filippi dopo le ultime due sfide invita gli allievi nella casetta dove saranno espressi i verdetti. Trigno canta una canzone di Frah Quintale, mentre Luk3 riscrive Twistin' The Night Away con un testo tutto suo, citando anche Pettinelli nel pezzo. Grandi dubbi per i tre giudici, Amadeus dice che con i pezzi giusti entrambi, tra un paio d'anni li vedremmo al Forum di Assago. "Se ci guardiamo indietro, questo posto ci ha dato troppo", afferma Luk3 commosso.

Ed è proprio Luk3 che si trova costretto a lasciare la scuola di Amici. "Non è la musica che ho paura di lasciare, ma tutto il resto. Sto qui da molti mesi, è diventata ormai casa mia e sarebbe dura", ammette. "Però, in ogni caso, so quanto questo posto mi abbia dato. Dall'altra parte so che mi rimprovererò tante cose se dovessi uscire, però fa parte del gioco, della vita, non mi fermerò mai".

"Di sicuro un posto così ti capita una volta sola nella vita, quindi è per questo che piango", aggiunge. "Qui dentro ho imparato a farlo, ma anche in senso positivo. Fuori da qui non sapevo farlo e ho scoperto un lato di me che, per quanto possa apparire brutto, in realtà non lo è soprattutto per quello che facciamo noi", conclude. TrigNO resta impassibile, travolto dalle sue stesse emozioni. "Sai quanto vali", abbracciando il suo ex compagno.