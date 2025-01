Amici 24: Luk3, sconfortato dopo la classifica degli inediti, vuole abbandonare. Interviene Maria De Filippi

Tempi duri per uno dei cantanti della squadra di Lorella Cuccarini. Nel corso del daytime di Amici 24, trasmesso nella giornata del 22 gennaio, Luk3 è protagonista di un momento di grande sconforto. Tanto è vero che il giovane cantante crede che sia arrivato il momento di farsi da parte e lasciare il talent di Canale 5.

Lo sconforto di Luk3 ad Amici: cosa sta succedendo all'allievo della Cuccarini

Fin dal suo ingresso nel programma, il ragazzo non è mai riuscito ad avere il plauso di tutti i giudici. Il pubblico ama i versi e il modo in cui Luk3 si pone ma dentro il talent le cose funzionano diversamente. Specchio del difficile momento è stato il daytime di oggi, a causa dell'andamento del suo inedito. Ai ragazzi è stato mostrato il report con gli indici di gradimento dei loro brani e Luk3, è al terzo posto (primo è TrigNo, ultimo Vybes).

Nonostante il singolo stia facendo molto parlare di sé, non ha racimolato molti numeri in streaming. Per questo motivo, Luk3 è scoppiato in lacrime. "Sono tanti giorni che tengo tutto dentro ma io non sto proprio bene", ha ammesso il ragazzo di fronte ai suoi compagni dopo la lettura del report. "Piango poche volte, ma se lo faccio è perché ce l'ho da tempo dentro".

E poi aggiunge: "Non so che fare, volevo arrivare qui con le idee più chiare. Come tutti, io punto a fare la differenza, non a fare le cose in modo mediocre. Io qui non sto facendo la differenza", continua. "Non mi piace stare nel mezzo, preferisco fare un passo indietro". Sentito ciò, è intervenuta Maria De Filippi per calmare la crisi di Luk3.

"I risultati ci sono e sono positivi, forse tu non te ne accorgi. Capisco il fatto di sentire la pesantezza di sentirsi dire che le tue canzoni sono leggere e non profonde.", ha esordito la conduttrice. "Nulla vieta se vuoi uscire da qui e far vedere un'altra parte di te. Io però vorrei consigliarti una cosa", aggiunge. "Non penso che abbia senso andartene in questo momento. A te non sta andando niente male, almeno dati alla mano", conclude. Alla fine Luk3 si è tranquillizzato, decidendo di far tesoro dei consigli della De Filippi.