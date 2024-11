Amici 24: chi è Luk3? Il cantante diciassettenne che non piace ad Anna Pettinelli

Tra tutti gli allievi di Amici 24 - almeno nel settore canto - è tra i più giovani ed è il ragazzo che ha avuto più esperienza in campo musicale. Luk3, infatti, è un artista a tuttotondo. Ha appena 17 anni, un viso pulito, uno sguardo ancora da adolescente e una presenza scenica che (alla lontana) ricorda quella di Justin Bieber. Attualmente è seguito da Rudy Zerbi che, nella sua musica e nel suo modo di adattarsi a stili e canzoni diversi, ha trovato un vero e proprio talento. Ad Amici, però, non tutti i coach riescono (forse) a comprendere la bravura di Luk3, tanto è vero che Anna Pettinelli crede che il ragazzo sia ancora troppo acerbo per partecipare al talent e che dovrebbe lasciare il posto a un altro cantante. Resta ancora tra gli allievi ma, come riportano le anticipazioni del 3 novembre, il suo banco pare sia a rischio.

Cantante e anche speaker radiofonico: chi è il giovane Luk3

Nasce a Caserta nel marzo del 2007 e ha vissuto la sua adolescenza nella piccola città di Marcianise. Luca Pasquariello - questo il nome completo di Luk3 - ha sempre inseguito il sogno della musica. Nato nel momento di massima espansione dei social network, è su Instagram e su TikTok (dove conta quasi 500mila follower) che si è fatto conoscere dal pubblico. Grazie alla sua abilità di creator, Luk3 è entrato a far parte del collettivo "HouseGram", che ha regalato al giovane molta visibilità.

Amici 24: Luk3 ha ricevuto una dedica d'amore anonima molto particolare

Così è arrivata la possibilità di lavorare per Radio RDS Next, dedicata alle generazioni Millenial e Z di RDS, come speaker radiofonico. Parallelamente alla sua carriera radiofonica, nel 2022 ha pubblicato il suo primo singolo, prodotto da Walido, dal titolo "Dai Miei Occhi". In poco meno di due anni ha scritto ben nove brani pubblicati che sono tutti disponibili su Spotify.

Entrato poi nella scuola di Amici, si è messo in gioco a 360 gradi. Dicevamo, è seguito da Rudy Zerbi e viene apprezzato anche dalla Cuccarini, ma è Anna Pettinelli che, più di tutti, è critica nel suoi riguardi. Così giovane ma nella scuola ha fatto già strage di cuori. Dopo che ha ricevuto un biglietto di apprezzamento da uno degli allievi, i più attenti pensano che Luk3 abbia un amicizia speciale con Daniele (ballerino della Celentano), un'amicizia che pare sia diventata qualcosa di più ma, al momento, di questo gossip non c'è nessuna conferma o smentita.