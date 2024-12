Amici 24, Lorella Cuccarini ad Anna Pettinelli: "Chiedo a Maria se ha un trono Over a Uomini e Donne per te"

Pare che non ci sia un modo per mettere fine ai litigi tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Tra le due coach di Amici 24, sia durante il pomeridiano che durante il daytime, sono volate accuse molto pesanti.

Ancora una volta è Luk3 il perno della discussione. La Pettinelli lo vorrebbe fuori dalla scuola perché non valido, mentre la Cuccarini crede ancora nel talento del suo allievo. Stanca di queste continue accuse, Lorella sbotta e chiede (ironicamente) a Maria De Filippi di intervenire.

Perchè Lorella Cuccarini chiede che la Pettinelli sia invitata a Uomini e Donne

Tutto si è svolto nel daytime di Amici 24 del 10 dicembre. Anna Pettinelli chiama Luk3 in studio e convoca anche la sua coach. Viene chiesto al giovane cantante di appena 17 anni di preparare come compito una versione di Bohemian Rhapsody dei Queen. Le indicazioni riportate nella lettera che è stata scritta dalla Pettinelli prevedono che l'allievo non applichi alcun cambiamento al brano, se non per la scelta della tonalità.

Un compito molto difficile ma che Luk3, nonostante tutto, vuole portare a termine anche solo per ampliare le sue conoscenze in campo musicale. Deve superare la prova con almeno un cinque, altrimenti finirà di nuovo in sfida immediata. Lorella Cuccarini, anche se un po' infastidita, accetta ma vuole precisare alcune cose.

Amici 24, è scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e la causa è Luk3

"Penso che questa stia diventando un'ossessione per te", esordisce la showgirl. "Io trovo veramente tutto così assurdo, tutto così esagerato. Devo parlare con Maria... Se c'ha un trono over a Uomini e Donne per te, che almeno occupi un po' le giornate" ironizza Lorella Cuccarini.

La battuta, però, non è servita a stemperare la tensione e le due hanno continuare a battibeccare. Luke3, in tutto questo, non ha potuto replicare. Ha solo promesso di impegnarsi per il compito.