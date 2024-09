Amici 24, Emanuel Lo tornerà come professore? Giorgia ha spifferato il suo destino

Emanuel Lo è prossimo a tornare come insegnante di ballo per la prossima edizione di Amici 24? La risposta non è arrivata dal diretto interessato ma dalla sua compagna, Giorgia.

A partire dal prossimo 22 settembre su Canale 5 inizierà la messa in onda di Amici 24, la nuova edizione condotta ancora una volta dalla inossidabile Maria De Filippi. Tuttavia queste nuove puntate porteranno con loro alcuni cambiamenti, tra cui anche quello riguardante il sostituto di Raimondo Todaro, che ormai con molta probabilità non tornerà come insegnante di ballo. Ecco quindi che tutti gli occhi sarebbero ora puntati su Emanuel Lo, compagno di Giorgia, attualmente impegnata con la nuova edizione di X Factor in qualità di conduttrice. Proprio lei si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo riguardo al futuro del suo compagno all'interno del programma della De Filippi.

Cosa ha anticipato Giorgia rispetto ad Amici 24?

Durante la recente conferenza stampa di presentazione del talent Sky, alla domanda se Emanuel Lo sarà presente in qualità di professore di ballo, la cantante ha dichiarato: "La nostra problematica è che saremo impegnati entrambi il giovedì e avremo un figlio che abbandoneremo perché ci sarà questo mercoledì, giovedì in cui il ragazzino rimarrà da solo, quindi al momento siamo focalizzati a risolvere quello, poi ci lamenteremo della stanchezza reciproca, questo sarà il massimo del racconto. Anche perché io in casa sono una vera casalinga, quindi ci saranno altre problematiche piuttosto che parlare... il problema sarà trovare qualcuno che sta con il ragazzo il giovedì".

Come sanno ormai tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi, il mercoledì e il giovedì sono proprio i giorni in cui vengono registrate le puntate di Amici, e il giovedì, dall'inizio dei Live, sarà il giorno in cui Giorgia dovrà essere presente in studio per la diretta di X Factor, che viene girato a Milano (mentre la coppia vive a Roma). Le parole della cantante, dunque, sembrano proprio una conferma definitiva.