Amici 24, Francesca Bosco e Senza Cri: le prime parole a Witty TV dopo la doppia eliminazione del 19 aprile

La puntata del serale di Amici 24 andata in onda ieri, sabato 19 aprile, ha riservato grandi emozioni e due eliminazioni che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico. A dover lasciare la scuola più famosa d'Italia sono state Francesca Bosco, ballerina del team di Deborah Lettieri, e Senza Cri, cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

Francesca Bosco: "Mi sento fortunata, questa esperienza mi ha cambiata"

La prima a dover abbandonare il programma è stata la ballerina, che ha lasciato il serale al termine della prima manche. A caldo, ai microfoni di Witty TV, ha condiviso le sue prime riflessioni: "Non lo so come sto. Credo di stare bene. Non sono delusa, sono solo piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnata in questo percorso, e voglio solo dire grazie. Io sto bene, starò benissimo, e porterò questo sogno che ho vissuto con me per sempre".

Francesca Bosco ha raccontato il grande impatto umano e artistico che Amici ha avuto su di lei: "Quando sono entrata a novembre, ero una persona diversa. Non credo che ci sia un altro posto al mondo che ti fa realizzare così tante cose di te mentre ti dà la possibilità di vivere il tuo sogno e praticare ogni giorno la tua passione. Ho imparato ad aprirmi, a confrontarmi e a piangere, cosa che non facevo da tempo. Sono cambiata".

Senza Cri

La ballerina ha poi letto un bigliettino che si era scritta prima dell'inizio del serale: "Sei stata brava, sono tanto fiera di te. Tutto ciò che hai vissuto te lo sei meritato. Custodisci ogni momento con estrema cura. Sii grata per ogni parola, ogni abbraccio, ogni consiglio. È incredibile ma è reale: ce l'hai fatta!".

Senza Cri: "Oggi mi sento a posto, domani sarò io"

La seconda eliminata della serata è stata la cantante di Lorella Cuccarini, uscita al termine del ballottaggio finale contro Tr3gno, allievo della squadra di Anna Pettinelli. Dopo aver affrontato le emozioni della Casetta, anche Senza Cri ha rilasciato parole cariche di significato: "Sono felice oggi di aver sentito quello che cantavo. Spero che le persone fuori abbiano avuto modo di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce ne ho. Non mi arrendo, non mollo, e farò uscire tanta bella musica".

L'artista ha sottolineato quanto questa esperienza l'abbia trasformata: "Ho fatto un percorso umano oltre che artistico. Ho smesso di nascondermi, e questo mi insegna che sul prossimo palco ci salirò senza paura. Questo posto ti cambia, mi ha fatto capire che non solo questo è quello che voglio, ma è quello che sarò". A chiusura del suo discorso, ha letto anche lei il messaggio scritto prima dell'inizio del serale: "La vita inizia oggi e brillerà come il cielo di notte, mai più Senza Cri". E ha aggiunto con decisione: "È vero, mai più Senza Cri".