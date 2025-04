Amici 24, anticipazioni: una ballerina eliminata e due allievi a rischio: ecco cosa è successo oggi

Le anticipazioni della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 19 aprile in prima serata su Canale 5, promettono scintille con ben due eliminazioni. La registrazione, avvenuta oggi - giovedì 17 aprile - ha regalato momenti di alta tensione, esibizioni intense e gag esilaranti tra i professori. Le anticipazioni sono state diffuse in anteprima dall'account Twitter AmiciNews e da SupeguidaTV, che hanno seguito passo dopo passo lo svolgimento della puntata.

Prima manche: la prima eliminata è Francesca

La puntata si è aperta con la sfida tra le squadre Zerbi-Cele e Petti-Letti. Il primo confronto ha visto Alessia ballare un paso doble contro Nicolò, che ha proposto Sinceramente con la chitarra elettrica: a vincere è stata Alessia.

Grande attesa per il guanto di sfida charme tra Chiara e Francesca, che però è stato annullato. Il motivo? Cristiano Malgioglio si è rifiutato di esprimere un giudizio, sostenendo che la sfida fosse troppo soggettiva, e questo ha provocato un acceso scontro tra il giurato ed Alessandra Celentano. Nel frattempo, Elena D'Amario aveva votato per Chiara, mentre Amadeus avrebbe scelto Francesca.

Francesca Bosco

Ancora Alessia protagonista nel secondo confronto, in coppia con Mattia, sulle note di Nera, mentre TrigNO ha cantato Scende la pioggia. Anche in questo caso, ha vinto la ballerina. La squadra dei Petti-Letti ha perso la manche ed è finita tutta al ballottaggio. Nicolò è stato il primo a salvarsi, mentre l'eliminazione definitiva ha colpito Francesca, dopo una serie di esibizioni. La ballerina ha comunque ricevuto due importanti proposte lavorative: una dalla compagnia Budapest Dance e una da un progetto italiano.

Seconda manche: Antonia brilla

Nella seconda manche si è ripetuto lo scontro tra Zerbi-Cele e Petti-Letti. Si parte con un duetto tra Nicolò e TrigNO, che hanno omaggiato Raffaella Carrà, contro Antonia, che ha emozionato con Sempre e per sempre. A spuntarla è stata Antonia. Nel secondo scontro, Chiara ha ballato un passo a due con Sebastian, ma a vincere è stato di nuovo Nicolò. Infine, Jacopo si è imposto su Nicolò nel terzo scontro. TrigNO è finito al ballottaggio finale quindi a rischio eliminazione

Terza manche: a rischio eliminazione Senza Cri e TrigNo

Nella terza e ultima manche, il team Zerbi-Cele ha dominato con un netto 2 a 0. Il primo confronto ha visto Alessia ballare sulle note di Guarda che Luna in coppia con Umberto, mentre Senza Cri ha cantato in inglese. Anche in questo caso, la vittoria è andata ad Alessia.

Il secondo guanto di sfida ha acceso gli animi: Daniele e Francesco si sono sfidati in un pezzo di hip hop commerciale, ma ciò che ha fatto discutere è stato il botta e risposta acceso tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, in disaccordo sulla valutazione. Alla fine ha avuto la meglio Daniele.

Al ballottaggio sono finiti Francesco e Senza Cri. Francesco ha portato sul palco un numero ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ballando sulle note di White Rabbit, mentre Senza Cri ha cantato Camera buia. Alla fine, Francesco è stato salvato, mentre Senza Cri è ufficialmente a rischio eliminazione in ballottaggio con TrigNo. I tre giurati hanno votato ma, come sempre, la loro decisione verrà comunicata ai ragazzi da Maria De Filippi nella casetta.

Lo show degli insegnanti

Immancabile il momento comico dei professori: il guanto di sfida tra i coach ha visto trionfare Anna Pettinelli, protagonista di una scenetta esilarante in cui è stata "sparata" con un cannone. Il team Cuccarini-Lo ha portato sul palco un mashup esplosivo dei Boomdabash, mentre Zerbi-Cele hanno inscenato una lezione di danza classica con Giulia Pauselli.

Il risultato? Uno show ispirato a un musical, con Zerbi totalmente fuori tempo. Una performance volutamente disastrosa che ha fatto divertire tutti. Infine, i Petti-Letti si sono cimentati nel Can Can, chiudendo la gag con la simulazione della sparata di Anna Pettinelli dal cannone.