"Vuoi dire che sono disonesta?": continua lo scontro ad Amici 24 tra la Celentano ed Emanuel Lo

L'edizione di quest'anno di Amici sta collezionando una polemica dopo l'altra, ma i litigi e le incomprensioni più forti non arrivano dagli studenti che - per ora - sono tutti presi dalle lezioni, ma dai professori di canto e ballo. Non solo ci sono state delle incomprensioni tra la Celentano e la Lettieri, ma la Maestra ha avuto anche da ridere con Emanuel Lo.

Come abbiamo visto nel daytime del 29 ottobre, alcuni allievi e in special modo quelli di Emanuel Lo, si sono rifiutati di svolgere un compito chiesto dalla Maestra Celentano. Il coach, pur sgridando i suoi ragazzi, ha ammesso che la collega sta imponendo un metodo di studio del "terrore" e che non è benefico per nessuno. Il confronto pareva essere finito ma, nel daytime del 30 ottobre, i due professori si sono trovati l'uno contro l'altro. Tra la Maestra Celentano e Emanuel Lo è uscito fuori un acceso scontro, in cui si sono sovrapposti pensieri e opinioni, in un lite senza vinti né vincitori.

Emanuel Lo Vs Celentano: i due prof si scontrano durante il daytime

La situazione si è complicata ancora di più perché sono state pubblicate le classifiche del ballo redatte da tutte i professori e, ovviamente, sugli allevi che non sono seguiti dalla Celentano, la Maestra ha emesso giudizi che sono stati molto critici. Emanuel Lo, già amareggiato per il comportamento della sua collega, accusa la prof di pensare più allo "spettacolo" che a "insegnare agli allievi". Il ballerino, infatti, ammette che la Celentano è fin troppo critica con gli studenti e così facendo impedisce loro di crescere.

La prof., però, non resta di certo a guardare, e risponde a tono a Emanuel Lo. "Io non sono disonesta", tuona verso l'altro insegnante "Semplicemente sono stati emessi dei voti e delle medie. Tu vuoi contestate tutto e poi darmi della disonesta?", aggiunge. "Io non devo essere avvisata da nessuno o quanto meno criticata. Se poi sei venuto qui solo per dirmi che sono disonesta, allora mi alzo e me ne vado". Detto ciò, la Celentano lascia la cattedra ed Emanuel Lo cerca di calmare gli animi, consapevole di una sfuriata che è andata ben oltre i limiti, ma la Celentano non vuole sentire ragioni. La discussione non si è affatto conclusa, e ora, in vista della puntata di domenica, si attendono nuovi risvolti.