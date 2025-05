Amici 24: l'eliminato dal serale del 10 maggio. Chi va in finale?

Nella penultima puntata di Amici 24, gli allievi del talent di Canale 5 si giocano tutto. In finale arrivano tre ballerini e ballerini e due cantanti. Nella puntata c'è stato solo un eliminato che lascia la scuola con l'amaro in bocca

Nella puntata di sabato 10 maggio si sono svolte le ultime sfide in vista della finale di Amici 24 e ora la posta in gioco è molto alta. In gara sono rimasti Francesco, Daniele e Alessia per il ballo e TrigNO, Nicolò e Antonia per il canto. Tra questi, solo uno lascerà il talent e i restanti si preparano per la finale di domenica 18 maggio (che sarà in in diretta). A lasciare la scuola è un cantante e la scelta ha diviso il web come ha messo in difficoltà i giudici. Ecco di chi si tratta.

Nicolò lascia Amici a un passo dal finale: la scelta che ha diviso il web

La puntata ha visto Francesco, ballerino, arrivare in finale per primo. E' stato seguito da Alessia e Daniele e, alla fine, tutto si è ridotto a quale cantante portare in finale. Dopo le esibizioni al ballottaggio finale finiscono Antonia, Nicolò e Trigno. Prima della decisione gli allievi finiscono in casetta e commentano la gara.

Amici

"Se non dovessi andare avanti non sarei felice", commenta Nicolò. Una volta tornati in studio, i ragazzi notato che non c'è il pubblico e i tre allievi si trovano al cospetto della conduttrice e della giuria. "Cristiano Malgioglio ha appena spoilerato che due di voi andranno in finale. Loro non lo sapevano" afferma ridendo Maria De Filippi.

"Io la notte prima di scegliere i brani per il Festival continuavo ad ascoltarli. È difficile scegliere", aggiunge poi Amadeus a proposito della decisione su chi tra loro far arrivare alla finalissima. "Se io fossi direttore artistico di Sanremo porterei tutti e tre". Poi arriva la decisione TrigNo è il primo finalista: "È un onore esibirmi davanti a voi", rivela. Quindi uno tra Antonia e Nicolò dovrà uscire.

Successivamente i giudici sono chiamati a votare il quinto finalista di Amici24. Per Amadeus e Malgioglio è Antonia, che si aggiudica quindi la maglia e quindi, di conseguenza, è Nicolò che deve lasciare il talent. Maria De Filippi parla con Nicolò, assicurandogli che fuori dal talent di Amici lo aspetta un grandissimo successo.

"Ringrazio tutti, è stato veramente un sogno. Mi dispiace che si sia fermato a un passo dalla fine. Sono testardo e so che ce la metterò tutta fuori da qui", queste le parole del cantante. Antonia, invece, si scioglie in un pianto dopo aver conquistato il posto alla finalissima. La scelta, però, non convince gli utenti dei social che non accettano l'uscita di Nicolò e, tra i commenti, in tanti affermano di voler boicottare la finale.