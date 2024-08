Amici 24: ecco la data in cui tornerà il talent show di Maria De Filippi

Manca poco all'inizio della nuova edizione di Amici, e già cominciano a circolare le prime indiscrezione sul talent show che circa tre mesi fa ha visto trionfare Sarah Toscano, la cantante della classe di canto di Lorella Cuccarini. Il celebre talent show di Maria De Filippi, secondo i rumor che circolano sul web, tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

Il ritorno di Amici: data di Inizio della 24esima Edizione

La macchina del programma di Maria De Filippi non ha mai smesso di funzionare, finita la ventitreesima edizione, sono subito iniziati i Cast per la nuova stagione per selezionare i nuovi talenti che entreranno a far parte del programma. Poche ore fa, l'account di X 'amicii_news' ha rivelato la presunta data d'inizio che segnerà il ritorno dell'appuntamento pomeridiano dello show: 15 settembre 2024, quel giorno sarà formata la classe della ventiquattresima edizione.

Mentre l'attesa cresce, sul web iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui potenziali concorrenti, sia cantanti che ballerini, che potrebbero far parte della nuova edizione. Tra i nomi emersi, spicca quello di Samuele Riefoli, noto come D'Art, che, secondo MondoTv24, durante i provini avrebbe particolarmente colpito la giuria. Riefoli, figlio del famoso cantautore italiano Raf, sembra avere tutte le carte in regola per farsi notare all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Sarah alza la coppa di Amici 23

Un nuovo show per celebrare i talenti

In parallelo, Maria De Filippi e Silvia Toffanin stanno collaborando a un nuovo progetto legato ad Amici. Si tratta di un ciclo di tre serate speciali, intitolato Amici-Verissimo, che andrà in onda in autunno su Canale 5. Il programma offrirà un ulteriore approfondimento, con interviste ai protagonisti del talent show. Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato l'importanza di questo progetto, evidenziando il desiderio di Maria De Filippi di festeggiare i ragazzi del suo programma, affiancata da Silvia Toffanin in un format che eviti l'autocelebrazione.