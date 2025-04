Amici 24: "ecco chi sarà eliminato nella puntata di stasera", lo spoiler

Come di consueto per il talent show di Maria De Filippi, la puntata che andrà in onda questa sera, sabato 5 aprile, è stata registrata in anticipo, precisamente giovedì. Anche per questo terzo appuntamento del serale di Amici 24 è prevista un'unica eliminazione. Al ballottaggio finale sono finiti due cantanti tra i più amati di questa edizione: il verdetto è stato comunicato successivamente in casetta.

Serale di Amici 24: chi ha lasciato la scuola?

Il primo concorrente a rischio eliminazione è stato TrigNO, allievo di Anna Pettinelli, molto apprezzato nelle scorse settimane dai tre giurati: Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. TrigNO ha perso il primo ballottaggio contro Nicolò e Francesca. Il secondo allievo finito al ballottaggio è stato Luk3, allievo di Lorella Cuccarini, che ha perso la sfida contro Francesco e SenzaCri.

Secondo quanto riportato da LolloMagazine, la giuria ha deciso di salvare il cantante della squadra di Anna Pettinelli. Sarebbe quindi Luk3 l'eliminato della serata, al termine della terza puntata, mentre TrigNO potrà continuare il suo percorso all'interno del talent show più seguito dal pubblico italiano, come confermato dagli ottimi ascolti del programma di Maria De Filippi.

Luk3 sarebbe l'eliminato di stasera

Nelle puntate precedenti hanno già abbandonato lo show tre allievi: nella prima puntata sono stati eliminati Asia, ballerina della squadra di Emanuel Lo, e subito dopo di lei Vybes, che ha perso il ballottaggio contro Francesca. Nel secondo appuntamento, invece, a dover lasciare la casetta è stata la ballerina Raffaella Mitaritonna.

Chi è l'allievo che potrebbe lasciare la scuola

​Luk3, pseudonimo di Luca Pasquariello, è un cantante e speaker radiofonico italiano nato il 3 marzo 2007 a Marcianise, in provincia di Caserta. Ha iniziato a suonare la chitarra fin da piccolo e ha composto la sua prima canzone a 13 anni. È diventato popolare sui social media, in particolare su TikTok, dove conta oltre 500.000 follower.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo singolo Dai Miei Occhi e successivamente altri brani, tra cui Tutta Rosa con Ascanio, che ha superato un milione di streaming su Spotify. Nel 2024 è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, scegliendo Rudy Zerbi come insegnante. Luk3 è già uno degli speaker di Radio RDS Next che si rivolge a un pubblico Millenial e Z.