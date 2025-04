Amici 24, chi sono i due eliminati del quinto serale del 19 aprile

Anche a ridosso del fine settimana pasquale, non è mancato in tv l'appuntamento con Amici 24 e la quinta puntata del serale. Diversamente dalle precedenti, la produzione ha deciso una doppia eliminazione tra gli allievi del talent. Una che arriva nel bel mezzo della puntata e l'altra verso la fine. A cadere sono state una ballerina e una cantante: ecco di chi si tratta.

Chi è stato eliminato da Amici sabato 19 aprile

Francesca Bosco

In un ballottaggio tra TrigNO, Francesca e Nicolò, è l'allieva di Deborah Lettieri e il cantante di Anna Pettinelli che si sfidano in un duello finale. E, proprio in questo duello, è proprio la giovane ballerina (legata a Jacopo Sol in una dolce storia d'amore) che è costretta a lasciare la scuola. "Sei emozione pura, sono felice e orgogliosa di averti guidato fino a qui, sei una ballerina fantastica, non lasciarti buttare giù di morale", afferma la prof.

"Io non posso non essere felice per tutto questo percorso e continuerà ad essere meraviglioso anche fuori da qua", dice poi Francesca. Prima di sciogliersi in un piato liberatorio, Maria De Filippi afferma che per lei ci sono ben due regali. Alla ballerina, infatti, viene proposto un contratto per la compagnia di danza di Budapest e un'opportunità da Monica Casadei della compagnia Artemis Danza.

Ben più complicata la sfida finale che, al ballottaggio, vede Senza Cri e TrigNO l'uno contro l'altro. E i due sono chiamati a esibirsi con la canzone con cui sono entrati a scuola. Dopo, come da copione, sono inviati in casetta. Subito dopo arriva il verdetto ed è Senza Cri che deve abbondonare il talent. "Ho una paura di tornare alla mia vita", ammette la cantante. "Qua dentro sei in una bolla e non sai com'è fuori la vita, ho tanta paura di essere delusa, di aver sbagliato. Mi dispiace che solo mostrato fragilità, insicurezza, però se non deve essere qua lo dimostrerò fuori", commenta.

"Se non ti piaceva prima fuori da qua, quello che hai trovato ti rimane. Ti sei messa al centro", aggiunge poi la padrona di casa. "Ad arrendermi non mi arrendo, costruirò il mio mondo", continua Senza Cri tra le lacrime. "A questo posto non davo una lira, perché io sono un riccio, mi hanno sempre isolato in vita mia e io ho lasciato che mi isolassero", continua. "Mi dispiace che non siano usciti fuori tutti i miei sorrisi, grazie davvero, grazie infinite, perché non è banale che abbia investito su di me".