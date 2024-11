Chi è Chiamamifaro, la cantate di Amici 24 e figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori

Sappiamo fin troppo bene che i meccanismi di Amici sono cambiati, rispetto al passato. Ora al talent di Canale 5 ci sono cantanti e ballerini che hanno già avuto modo di conoscere il mondo dell'arte e della musica. Al netto delle polemiche, è diventato un elemento aggiunto che non dispiace. E anche nell'edizioni del 2024 ci sono personaggi che hanno già un curriculum di tutto rispetto. Come Chiamamifaro. La cantante è seguita da Rudy Zerbi il quale crede molto nelle potenzialità della sua allieva. Di fatti, fino a questo momento, l'artista si è distinta per un'ottima estensione vocale e una buona presenza scenica. È entrata ad Amici vincendo una sfida contro Alena. Ma chi c'è dietro la giovane donna che sogna il successo nel mondo della musica?

Chiamamifaro, la "figlia d'arte" che frequenta la scuola di Amici: chi è e qual è il suo percorso

Il suo vero nome è Angelica Gori, ha 24 anni ed è un'allieva di canto dal 13 ottobre scorso. Entra nel reality dopo una sfida con un'ex cantante che è arrivata ultima in classica. Nasce a Bergamo ed è la figlia nata dalla relazione tra Cristina Parodi, storico volto del TG di Canale 5 e ora lanciatissima nel mercato della moda, e Giorgio Gori, produttore televisivo e personaggio politico. Chiamamifaro debutta nel mondo della musica a 18 anni con il singolo Pasta rossa.

Nel corso della sua breve carriera e prima di arrivare ad Amici 24, ha aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete e Sangiovanni. Inoltre si è esibita al concerto del Primo Maggio al Circo Massimo. Su Instagram è seguita da oltre 33mila utenti e con i suoi follower condivide i lavori e le immagini che raccontano la sua passione per la musica.

Nonostante il peso/vantaggio di essere la figlia di due volti noti del mondo dello spettacolo, Chiamamifaro dicchiara di non aver avuto "spintarelle". "Sono felici che io abbia trovato una passione così forte", ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair. "Mi guardano da lontano, però. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo". E il percorso che sta facendo ad Amici e con Rudy Zerbi lascia presagire un futuro radioso.