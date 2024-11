Amici 24, le anticipazioni di domenica 24 novembre: Al Bano è giudice di canto, una ballerina lascia la scuola

Dopo le registrazioni che sono terminate giovedì, grazie a Superguitatv cominciano già a trapelare le prime anticipazioni in merito alla puntata di Amici 24 in onda domenica 24 novembre nel pomeriggio di Canale 5.In sfida ci sono due allievi ma nel corso del daytime di giovedì si è deciso già il destino di Rebecca, mentre c'è attenzione per la sfida di Vybes. Un nuovo ballerino entra nel talent e tra i cantanti c'è Antonia che sta brillando su tutti.

Le anticipazioni di Amici 24: chi entra e chi resta nella scuola

Con la sfida anticipata, al posto di Rebecca entra Dandy. Il nuovo ballerino entra già a pieno titolo nella competizione convincendo con una coreografia su Tuta Gold di Mahmood. A giudicare la sfida c'è Ambeta (ex ballerina di Amici). Nella gara Daniele finisce al primo posto e Teodora è ultima, quindi è lei la prossima sfidante della categoria. La giudice ha rivelato che la ballerina ha uno "stile ancora troppo impreciso".

Sul canto invece ci sono tanti colpi di scena. I ragazzi che sono giudicati da Al Bano e da Brunori SAS vedono Antonia - nuovo ingresso di Rudy - in prima posizione, un parimerito tra TrigNO e Diego, mentre in fondo alla classifica c'è di nuovo Luk3 che finisce in sfida nella prossima puntata. In merito alla sfida di canto, Vybes conserva il posto ad Amici. Su di lui il giudice afferma: "Sei un animale da palcoscenico".

Amici 24, anticipata la sfida di Rebecca nel daytime: ecco il risultato

Ma non è tutto. Nella puntata ci sarà anche la gara degli inediti dove Antonia vince su Senza Cri e Nicolò. Alla ragazza la possibilità di lavorare con Katoo, il produttore che ha giudicato la sfida. Tra gli ospiti, oltre al già citato Al Bano, ci sarà anche Gianni Morandi che presenterà L'attrazione, suo nuovo singolo in uscita il 13 dicembre. Ma non è tutto. La Maestra Celentano, in un momento di confronto tra i prof, propone l'inserimento di un nuovo regolamento nella scuola: se un ragazzo giunge ultimo in classifica per tre volte, secondo lei dovrebbe essere eliminato. Un'opzione che non è stata condivisa da nessuno tranne che da Rudy Zerbi.