Amici 24, anticipata la sfida di Rebecca nel daytime: ecco il risultato

Grosse novità per Amici 24. Nel corso del daytime di giovedì 21 novembre è stata anticipata la sfida di ballo che, da programma, è prevista nella puntata di domenica. A volerlo è stata proprio Deborah Lettieri che, dopo aver parlato con la sua Rebecca, ha rivelato le proprie motivazioni. Da quanto emerso, pare che la prof non sia molto contenta di alcuni atteggiamenti di Emanuel Lo.

A giudicare la sfida-flash è stato Garison: "Mi trovo davanti a due ballerini preparati, diversi, giovani e pieni di vitalità. Su quello che ho visto oggi, mi ha colpito di più Dandy. Con il tuo movimento sembra che dialoghi con qualcuno" ha affermato. Rebecca è scoppiata in lacrime e si è preparata a tornare alla sua vita di sempre con la promessa di migliorare ancora nella sua disciplina.

La sfida tra Rebecca e Dandy

Tutto è cominciato quando la prof di ballo ha deciso di parlare da sola con Rebecca e, nel suo discorso, ha rivelato la decisione di svolgere al più presto la sfida. "Sei in sfida e mi ronza in testa l'atteggiamento che Emanuel ha avuto con Francesca. Tu sai come si svolge? Noi facciamo i casting, prendiamo ragazzi che per noi sono dei talenti, il nostro lavoro è dare spazio al talento" ha affermato. "Quando ci sono sfide, la produzione va a pescare tra i ragazzi che noi abbiamo riconosciuto come talenti. L'atteggiamento di Emanuel non mi è piaciuto perché è assurdo che pallini una ragazza, poi questa vince la sfida giudicata da un esterno, e la tieni in sala la sera a farla lavorare" ha continuato. "Dopo cinque giorni la lasci a qualcun altro. Sono atteggiamenti che a me non appartengono, che trovo irrispettosi e scorretti".

Amici 24, Deborah Lettieri sostituisce Raimondo Todaro: ecco chi è la nuova insegnante di ballo

Rebecca rimane sconvolta dopo la confessione della prof e risponde alle sue parole. "Non pensavo fosse oggi, è tutto inaspettato" ammette. "Lui è molto forte, ho lavorato con lui per un anno. Lo conosco bene" dice, facendo riferimento al suo sfidante. "Ognuno di noi due ha pregi e difetti, lui è forte ma credo anche in me. Ci tengo e il mio obiettivo è superare questa sfida e mangiarmi tutti. È quello che voglio, spero di farlo perché voglio dimostrare a tutti quanto valgo" continua. "Per una volta nella mia vita voglio dire 'Ce la sto facendo'".

La sfida, purtroppo, è andata a sfavore di Rebecca. Ora al suo posto c'è Dandy.