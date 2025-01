Amici 24, le anticipazioni di domenica 12 gennaio: le sfide sono rimandate, i cantanti presentano gli inediti

Con la fine delle vacanze di Natale anche i programmi di Mediaset riprendono la loro naturale programmazione. Amici 24 si era fermato a dicembre per qualche settimana ma da domenica 12 gennaio torna in tv con i nuovi episodi del pomeridiano, in vista del serale che pare sia previsto in primavera. Grazie a Superguidatv abbiamo già una panoramica su quello che accadrà nella prossima puntata e, come al solito, non mancheranno i colpi di scena.

Anticipazioni Amici 24, nessun allievo in sfida, continue liti tra i prof

Chi si aspettava di vedere gli allievi di canto in sfida dopo il provvedimento disciplinare - preso a causa di una cattiva pulizia della casetta - rimarrà deluso. Infatti, tutte le competizioni sono al momento rimandate perché nella puntata del 12 gennaio si è deciso di presentare gli inediti di tutti i ragazzi che saranno disponibili già dal 14 gennaio. Anche la sfida di Dandy e Mollenbek è sospesa.

La gara di canto è stata giudicata da Durdust e Ornella Vanoni: i due artisti, con dedizione, hanno ascoltato e commentato gli inediti. A convincere più di tutti sono Antonia e Deddè. Gli altri sono stati comunque apprezzati ma, secondo i giudici, c'è ancora molto da lavorare. All'appello manca l'inedito di SenzaCri, che è malata.

Amici 24, Alessia lascia temporaneamente il talent di Canale 5: ecco il motivo

La gara di ballo è stata giudicata da Garrison. La competizione ha visto trionfare Alessio che è stato molto apprezzato dal coreografo. Dopo la performance di Alessia, invece, c'è stato un acceso scambio di parole tra Garrison e la Celentano.

L'ex ballerino ha criticato il fatto che la coreografia di Alessia non abbia brillato perché Sebastian è stato ben più bravo dell'allieva. Ma non è tutto.

La lite si è spostata poi tra la Celentano e Emanuel Lo dopo il compito di Chiara, che ha ballato sui tacchi, nato per testare la sua sensualità. Nella puntata c'è Ermal Meta come ospite musicale. Al netto delle anticipazioni, questa sarà una puntata "transitoria" per la competizione.